  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد صورت گرفت؛

کلنگ زنی پروژه ۴۵۰ میلیون دلاری تولید مشتقات نفتی در ارس

کلنگ زنی پروژه ۴۵۰ میلیون دلاری تولید مشتقات نفتی در ارس

جلفا - پروژه ۴۵۰ میلیون دلاری تولید مشتقات نفتی در ارس با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افتتاح و فاز دوم آن کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محسن خادم عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم مرند و جلفا، نماینده ارومیه و همچنین اعضای شورای اداری شهرستان جلفا برگزار شد، فاز اول تولید مشتقات نفتی در ارس افتتاح شد.

همچنین در این مراسم فاز دوم عملیات اجرایی پروژه تولید بنزین، گازوئیل، انواع روغن و پالایش نفت خام با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه و با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری در این منطقه آزاد آغاز می شود.

کد مطلب 3773617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها