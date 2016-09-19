کلنگ زنی پروژه ۴۵۰ میلیون دلاری تولید مشتقات نفتی در ارس

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محسن خادم عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم مرند و جلفا، نماینده ارومیه و همچنین اعضای شورای اداری شهرستان جلفا برگزار شد، فاز اول تولید مشتقات نفتی در ارس افتتاح شد.

همچنین در این مراسم فاز دوم عملیات اجرایی پروژه تولید بنزین، گازوئیل، انواع روغن و پالایش نفت خام با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه و با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری در این منطقه آزاد آغاز می شود.