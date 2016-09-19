به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم یعقوبی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: دشمن با جنگ نامتقارن خود، اعتقادات، باورها و ارزش‌های دینی ما را نشانه گرفته است که ما می‌توانیم در جهاد اکبر، اهداف دشمن را به یأس و ناامیدی مبدل کنیم.

وی به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با افسران جوان سپاهی، مبنی بر اطاعت نکردن از دشمن، اشاره کرد و گفت: طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرجا که در مقابل دشمن مقاومت کردیم، پیروز بوده‌ایم.

یعقوبی تصریح کرد: در ۸ سال دفاع مقدس مقاومت کردیم و پیروز شدیم و اکنون باید در مقابل جنگ فرهنگی دشمن که علیه ما راه اندازی کرده است، ایستادگی و مقاومت کنیم.

فرمانده سپاه قائم شهر با اشاره به هفته دفاع مقدس، عنوان کرد: شعار امسال این هفته، «ما آماده‌ایم» است که ۴۶۰ برنامه توسط پایگاه‌های مقاومت بسیج و اقشار مختلف بسیجی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان قائم شهر، برگزاری صبحگاه مشترک و دیدار با امام جمعه را از جمله برنامه‌های این هفته معرفی کرد و افزود: غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس ، برگزاری ۱۰ یادواره شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی در پایگاه‌های مقاومت، دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، نهضت روشنگری و بصیرت و نشست عاشقان ولایت از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در قائم شهر محسوب می‌شود.

یعقوبی همچنین از برگزاری همایش فرماندهان دفاع مقدس و پیاده روی خانوادگی نیروی انتظامی و سپاه و اقشار مردم در هفته دفاع مقدس، خبر داد و گفت: برنامه طلیعه نور با عنوان پیشگیری از طلاق، کلاسهای سبک زندگی، خاطره گویی یادگاران دفاع مقدس و همایش نقش رسانه در دفاع مقدس در این هفته برگزار خواهد شد.

وی در ادامه این نشست با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ تاکنون در شهرستان قائم شهر در حال اجراست که طی آن تاکنون به ۳۱۷ نفر بالغ بر پنج میلیاردو۲۰۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی در رشته‌های مختلف از جمله صنایع دستی، پرورش قارچ، پرورش ماهی، دام سبک و سنگین، داده شده است.

فرمانده سپاه قائم شهر به اردوی جهادی اشاره کرد و گفت: ۵ خانه محروم، سه سرویس بهداشتی، سه پایگاه مقاومت بسیج و یک زمین ورزشی والیبال در اردوهای جهادی ساخته شد.

یعقوبی افزود: ساخت هشت خانه محروم با همکاری سپاه و کمیته امداد در قالب اردوی جهادی در هفته دفاع مقدس کلید خواهد خورد و در هفته بسیج به بهره برداری خواهد رسید.

وی از عملکرد فرماندهان حوزه مقاومت بسیج و همه بسیجیان در امداد رسانی به آسیب دیدگان طوفان دوازدهم شهریور ماه سال جاری در شهرستان قائم شهر تقدیر و تشکر کرد.