به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محسن خادم عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم مرند و جلفا، نماینده ارومیه و همچنین اعضای شورای اداری شهرستان جلفا برگزار شد، فاز اول تولید مشتقات نفتی در ارس افتتاح شد.

همچنین در این مراسم فاز دوم عملیات اجرایی پروژه تولید بنزین، گازوئیل، انواع روغن و پالایش نفت خام با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه و با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری در این منطقه آزاد آغاز می شود.

راه اندازی موتور صنعت با اهرم تجارت در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آیین افتتاح پالایشگاه رهام منطقه آزاد ارس گفت: موتور حرکت صنعت کشور باید تابع تقاضای بازار باشد و با موتور تجارت، تولید و صنعت را ایجاد کنیم.

اکبر ترکان افزود: در حوزه صنعت، دو سیاست "فشار عرضه" و "کشش تقاضا" وجود دارد که ما سعی کردیم درمناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد ارس که صنعتی ترین منطقه آزاد کشور است روش کشش تقاضا را اجرا کنیم.

وی در ادامه گفت: مناطق آزاد ایجاد شده اند تا الگوسازی کنند و تجربه ای نو داشته باشند و کشش تقاضا در مناطق آزاد می تواند مشوقی برای تغییر مشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

مشاور رئیس جمهور هم چنین گفت: برای صنایعی که متوقف هستند یا بخشی از ظرفیت های آنها خالی است به جای کمک های پولی، اگر از سرمایه گذار داخل منطقه آزاد بخواهیم که محصول خود را به تولیدی های داخل منطقه آزاد سفارش دهد به یک بازی دو سر برد رسیده ایم.

ترکان افزود: دستگاه های پرمصرف و چاق نمی توانند در مناطق آزاد به درستی عمل کنند.

وی افزود: قرار است کارهایی که در سرزمین اصلی در حوزه کار، صنعت، تجارت و بازرگانی انجام می شود در مناطق آزاد به گونه ای دیگر با بهبود و تسهیل در شرایط اجرا شود.

دبیر شورایعالی عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: کمتر از ۱۰ سال به موعد افق ایران ۱۴۰۴ باقی مانده است و اینکه چگونه تاکنون عمل کرده و تا چه میزان موفق بوده ایم و چه مسیری را در پیش رو داریم باید مورد توجه قرار دهیم.

اکبر ترکان افزود: مسئولان کشور باید از مناطق آزاد انتظار اجرای سیاست هایی در چارچوب افق ایران ۱۴۰۴ را داشته باشند.

مشاور رییس جمهور در پایان گفت: مناطق آزاد قطعه ای کوچک از جغرافیای ایران است که می توانیم سیاست ها و استراتژی های افق ایران ۱۴۰۴ را در این مناطق پیاده سازی کنیم و در صورت موفقیت آن را به سرزمین اصلی تعمیم دهیم.

رویکرد ارس تولید برای صادرات است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در آئین افتتاح فاز اول و کلنگ زنی فاز دوم پروژه پالایشگاهی این منطقه گفت: هدف و رویکرد ارس جلوگیری از واردات بی رویه و رونق تولید برای صادرات است.

محسن خادم عرب باغی افزود: سرمایه گذاری خوبی در صنایع سنگین و نفت و انرژی، صنایع تبدیلی و کشاورزی و صنایع سلولوزی در منطقه آزاد ارس انجام شده و مشارکت های خوبی از سوی سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است.

وی همچنین گفت: با جذب سرمایه گذاران و حمایت از تولیدکنندگان در آینده نزدیک شاهد بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی بسیاری در منطقه خواهیم بود که ناشی از موقعیت استراتژیک ارس برای توسعه فعالیت های اقتصادی است.

عرب باغی وجود این پالایشگاه در منطقه آزاد ارس را باعث افتخار منطقه دانست و گفت: هدف اصلی ما حمایت از شرکت های دانش بنیان و صادرات گرا می باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از مناطق آزاد، تکلیف دلسوزان انقلاب و کشور است، گفت: اظهار نظرها درباره گسترش واردات در مناطق آزاد غیر کارشناسی است.

گفتنی است، فاز اول پالایشگاه رهام، بدون استفاده از منابع بانکی با سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری و ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن انواع قیر امروز صبح با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از مسئولین استانی و نمایندگان مرند و جلفا و ارومیه در مجلس به بهره برداری رسید. همچنین فاز دوم این پروژه که با هدف تولید بنزین، گازوئیل، انواع روغن و پالایش نفت خام با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلار اجرا می شود، کلنگ زنی شد.