علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: میانگین بارندگی استان در سال زراعی گذشته ۱۰۴ میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میانگین بارندگی خراسان جنوبی نسبت به دوره بلندمدت نیز ۴۳ درصد کاهش داشته است.

خندان رو با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده، بیان کرد: آسمان صاف تا کمی ابری و افزایش موقت ابر را خواهیم داشت.

وی رو ادامه داد: برای شهرستان‌های طبس، بشرویه، فردوس و حاجی‌آباد نیز وزش باد همراه با گرد و خاک را پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی دمای فعلی شهرستان بیرجند را ۳۳ درجه سانتی گراد دانست و افزود: در ۲۴ ساعت آینده تغییرات دمایی زیادی را نخواهیم داشت.

خندان رو اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و طبس با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق بوده‌اند.