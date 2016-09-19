گزارشگر تلویزیون ادبیاتش را رعایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی با ذوب آهن که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: با یکی از بهترین تیم‌های لیگ ایران در چند سال اخیر بازی داریم. یحیی از دوستان قدیمی و خوب من است. امیدوارم میزبان خوبی برایشان باشیم. تلاش می کنیم فردا از بازی سربلند بیرون بیاییم.

وی درباره اینکه این بازی تکرار فینال جام حذفی سال گذشته، تاکید کرد: من در جام حذفی سال گذشته در استقلال نبودم.

سرمربی استقلال همچنین با اشاره به برنامه ریزی سازمان لیگ برای مسابقات، تاکید کرد: ما به نحوه چیدمان بازی های سازمان لیگ احترام می گذاریم ولی با فاصله کم نسبت به بازی قبل به این بازی آمده ایم، برای همین مجبور شدیم به بازیکنانمان استراحت بدهیم.

منصوریان درباره تعطیلات دوباره لیگ بعد از هفته هفتم، گفت: ما باید کمک کنیم تیم ملی به جام جهانی برود. این تعطیلات برای تیمی مثل ما که تغییرات تاکتیکی را دنبال می کند، مفید است. ما بازیکنان جوان زیادی داریم که نیاز به بازی تدارکاتی زیادی دارند. امیدوارم شرایطی رقم بخورد که هم ما از تعطیلی لیگ ضرر نکنیم و هم تیم ملی بیشترین استفاده را ببرد.

منصوریان در ادامه در رابطه با اینکه آیا امتیازات از دست رفته در نیم فصل دوم برای تیم استقلال مشکل ایجاد می کند یا خیر گفت: این را بگویم برای استقلال و پرسپولیس بازی آسانی وجود ندارد. سایر تیم ها در طول فصل تنها ۴ بار شانس دیده شدن در تلویزیون را دارند و به خاطر همین متفاوت و انتحاری بازی می کنند و این موضوع باعث شده تا کار برای ما سخت شود.

وی تصریح کرد: در مورد بازی با صنعت نفت و ماشین سازی باید بگویم که ما ۵ امتیاز شیرین را از دست دادیم و این موضوع کارمان را در نیم فصل دوم سخت می کند اما باید آماده تغییرات در استقلال باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در رابطه با اینکه استقلال پس از اینکه گل می زند، گل هم دریافت می کند تصریح کرد: خط دفاعی دغدغه استقلال بود که بعد از طی شدن ۲۱ روز ما ترکیب جدیدی را شاهد خواهیم بود. باید میزان گل های دریافتی‌مان را به صفر برسانیم و حتی شده با یک گل نیز برنده باشیم اما در تلاش هستیم فاصله گل هایمان را با حریفان زیاد کنیم. خوشبختانه در خط دفاع ترکیب خوبی پیدا کردیم. پادوانی هم آماده است و پس از این ۲۱ روز باید با سیستم جدیدی بازی کنیم که پادوانی هم در این سیستم جدید نقش ویژه ایفا می کند.

وی همچنین با اشاره به بازی تیمش مقابل پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازی با پرسپولیس نقطه عطف تیم ما محسوب می شد. تیم ما بازیکن جدید زیاد دارد. من دوست داشتم که از دربی برنده خارج شویم اما مهمترین موضوع پس از دربی این بود که فشار روحی سنگینی روی بازیکنان برداشته شد. از هواداران هم ممنونم که در این بازی ما را تنها نگذاشتند.

سرمربی استقلال درباره خالی ماندن جایگاه تماشاگران این تیم در دربی، تاکید کرد: امکان ندارد قلب تماشاگران ما (جایگاه پشت دروازه در استادیوم آزادی) خالی باشد. در صفحات مجازی دیدم که جمعیتی از استقلال بیرون در مانده بود. مسئولان می گفتند تا ظهر جمعه بلیت ها فروش رفته است ولی در دربی بخشی از ورزشگاه خالی ماند. بعید می دانم هوادار ما بلیت بخرد و به استادیوم نیاید. استنباطم این است که عادل فردوسی پور امشب این مسئله را در برنامه نود بررسی می کند.

منصوریان تاکید کرد: به هر حال اگر این کار (خالی گذاشتن جایگاه تماشاگران استقلال) رَکَب فوتبالی بود، کار زشتی بود. شما بدانید منافع ما با پرسپولیس مشترک است. حتی بعد از بازی اولین سئوالم از برانکو ایوانکوویچ این بود که آیا همه با هم به میکسدزون می رویم یا نه.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: پرشدن استادیوم چه در لیگ قهرمانان و چه در لیگ برتر می تواند به دو استقلال و پرسپولیس کمک کند. به نظرم نقطه تاریک دربی همین بود. تصور می کنم فردا هم جمعیت خوبی به ورزشگاه می آید تا اولین سه امتیاز را کسب کنیم.

منصوریان در خصوص اینکه آیا محمد انصاری مدافع پرسپولیس از وی عذرخواهی کرده است؟ گفت: انصاری بازیکن خود من بوده است. او مدتی هم در استقلال بوده ولی اگر سه بازیکن اخلاق مدار در فوتبال ایران باشد، اولین نفر را محمد انصاری می دانیم در کنار ابراهیم صادقی. انصاری بعد از دربی به من پیامک داد و بابت اتفاقی که افتاده بود، عذرخواهی کرد. به او گفتم با شناختی که از تو دارم می دانم تیتر آن رسانه دروغ است.

وی در خصوص اینکه آیا به سیاستش برای بازی دادن به بازیکنان جوانی مثل مجید حسینی و فرشید اسماعیلی بعد از دربی ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: اعتقاد دارم سنگین ترین بازی لیگ بازی با پرسپولیس بود. وقتی ریسک کردیم که مجید حسینی و اسماعیلی را بازی بدهیم، روی آنها کار روحی روانی زیادی انجام داده بودیم. در جلسه فنی قبل از بازی هم گفتم اشتباهات مجید در دربی برای من است موفقیتش برای خودش. حق افشین را هم در دربی دادیم. این دو بازیکن پلکانی در فوتبال بالا آمده اند و امیدوارم به تیم ملی هم برسند. در مجید حسینی رگه هایی از مدیریت بازی را می بینم. او می تواند روند رو به رشدی داشته باشد. اعتقاد دارم باید حسابی از آنها مراقبت کرد که دچار حاشیه نشوند.

منصوریان درباره انتقادهایی که از خط حمله تیمش می‌شود، یادآور شد: اگر دو بار دیگر هم به فصل نقل و انتقالات برگردم، انتخابم برای خط حمله استقلال علی قربانی، آرش افشین و کاوه رضایی خواهد بود. من بازیکنانی را جذب می کنم که با من کار کرده اند چون با تاکتیکم آشنا هستند. امیدوارم این فشارها از روی بازیکنان برداشته شود و آنها با آرامش خاطر بازی کنند.

منصوریان در ادامه در خصوص بازگشت سجاد شهباززاده گفت:این موضوع فعلا در حد شایعه است. قبل از رفتن او به ترکیه به او گفتم استقلال خانه اش است و قدمش روی چشم اما آن موقع سجاد برای استراحت به تهران آمده بود. این را هم بگویم ما شماره پیراهن او را به هیچ کسی نداده ایم که به این معناست هنوز او را می خواهیم.

وی در رابطه با اینکه آیا قرار است مربی به کادر فنی اضافه شود گفت: نه مربی خارجی قرار است به استقلال بیاید و نه فردی به کادر فنی اضافه شود. لطفا کسی به کادر من توهین نکند.!

سرمربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: اشکان نامداری به عنوان مربی دروازه بان های تیم امید در تمرینات ما حاضر شد. ایشان می تواند در این حوزه به باشگاه استقلال کمک کند زیرا پس از رشیدی، تراب پور، بابازاده، غلامپور و بوستانی ما در حوزه مربی دروازه بانی ساکن شدیم. نامداری سه روز در تمرینات ما حاضر شد تا با روش مربی ما آشنا شود. هیچ گزینه ای برای اضافه شدن به کادر فنی نداریم.

منصوریان دپایان درباره گزارش برنامه خارج از گود در خصوص لیدرهای استقلال، گفت: شاید صابون استقلال و پرسپولیس به تن علی رضوانی نخورده که اینگونه صحبت می کند. این برای رسانه ملی زشت است که درباره املت خوردن لیدرها صحبت کند. این تبعات دارد. هر کس به لیدرها و هواداران ما توهین کند انگار به من توهین کرده است! برادر من پرسپولیسی است و من همیشه ادبیات را درباره او رعایت کردم. رضوانی هم باید ادبیاتش را رعایت کند.