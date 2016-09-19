۸۶ درصدجمعیت تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم زندگی می کنند

رضا شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کمیته امداد به منظور رفع مشکلات مددجویان ساکن در مناطق محروم اعتبارات ابلاغی را به صورت ویژه و هدفمند به این مناطق اختصاص داده است و اولویت هایی با توجه به میزان محرومیت جهت سهم بندی تعیین شده است.

وی افزود : هم اکنون ۸۶ درصدجمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان درمناطق محروم و دهستان ها ساکن هستند که این امر می تواند شاخصی برای سهم بندی اعتبارات به این مناطق باشد.

وی گفت : با توجه به محرومیت موجود در مناطق روستایی درصدد هستیم با تقسیم عادلانه اعتبارات محرومیت را از چهره مناطق کمتر توسعه یافته استان بزداییم.

شهرکی افزود: ادارات کمیته امداد در سطح شهرستان ها متناسب با وظیفه ذاتی در زمینه هزینه کرد و تخصیص اعتبارات ، مناطق محروم را بر مبنای سامانه های امداد و نیازسنجی محیطی شناسایی و در اولویت قرار داده و به هنگام ارسال اعتبار به صورت تفکیک شده نظارت خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشن ولایت گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در جهت اشاعه فرهنگ غدیر، جشن «ولایت و امامت » را در سطح ادارات کمیته امداد ۱۲ شهرستان این استان برگزار کرده است.

مدیر کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برگزاری همایش های ولایت و بصیرت، تقدیر از ایتام همنام حضرت علی و حضرت فاطمه، برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی، برپایی ایستگاه صلواتی، توزیع بسته فرهنگی و آموزش احکام بخشی از برنامه های این اداره کل در در دهه ولایت بوده است.