کتابشهر با «طرح عیدانه» به پیشواز غدیر و سال تحصیلی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، همزمان با دو عید قربان و غدیر و آغاز سال تحصیلی جدید فروشگاه‌­های کتابشهر در سراسر کشور طرح عیدانه فروش ویژه کتاب، محصولات فرهنگی و لوازم ­التحریر را برپا کرده است. بیش از ۴۲ شعبه فروشگاه زنجیره‌­ای موسسه کتابشهر ایران پیش از این نیز طرح فروش ویژه عیدانه «بهاریه» را به مناسبت ایام نوروز، روز مادر، روز معلم و روز پدر برپا کرده بودند.

حسین حاجی کریم، مسئول امور فروشگاه­‌های زنجیره‌­ای کتابشهر ایران، با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال شهروندان در اقصاء نقاط کشور از طرح عیدانه­‌های کتابشهر، این طرح از ابتدای عید سعید قربان تا شروع سال تحصیلی برگزار می­‌شود.

وی افزود: کتاب­های ویترین عیدانه با موضوع مختلف در زمینه های دین، ادبیات، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، جامعه­‌شناسی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و غیره با تخفیف­‌های ویژه اعیاد قربان و غدیر و همچنین به شهروندان به‌ویژه دانش‌­آموزان، دانشجویان، فرهنگیان خدوم و استادان گرانقدر دانشگاه که شعبات کتابشهر در شهر محل سکونت و سفر آنها دایر است، عرضه می­‌شود.

به گفته حاجی کریم، همچنین بخشی از فروشگاه‌­های کتابشهر از سال­‌های گذشته اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی «مشتریان وفادار کتابشهر» با عنوان کتاب دوستان کرده‌­­اند که دارندگان کارت‌­های مربوط به این بانک اطلاعاتی، می­‌توانند در طرح بهاریه خدماتی چون تخفیف­‌های ویژه مشتریان وفادار برای خرید کتاب و پیامک­‌های فرهنگی و ... دریافت کنند.

وی افزود: همچنین برگزاری ده‌ها مسابقات کتابخوانی با همکاری نهادهای فرهنگی در استان ها از جمله دیگر برنامه‌­های این موسسه در روزها و هفته‌­های اخیر است.

طرح عیدانه که از روز عید قربان شروع شده تا پایان روز جمعه، ۲ مهر ادامه دارد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره طرح عیدانه کتابشهر، پراکندگی جغرافیایی، آدرس، نشانی و فعالیت‌های ۴۲ شعبه کتابشهر می­توانند به پایگاه اطلاع رسانی این موسسه به نشانی www.ketabshahr.com مراجعه کنند.