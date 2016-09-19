کتابشهر با «طرح عیدانه» به پیشواز غدیر و سال تحصیلی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، همزمان با دو عید قربان و غدیر و آغاز سال تحصیلی جدید فروشگاههای کتابشهر در سراسر کشور طرح عیدانه فروش ویژه کتاب، محصولات فرهنگی و لوازم التحریر را برپا کرده است. بیش از ۴۲ شعبه فروشگاه زنجیرهای موسسه کتابشهر ایران پیش از این نیز طرح فروش ویژه عیدانه «بهاریه» را به مناسبت ایام نوروز، روز مادر، روز معلم و روز پدر برپا کرده بودند.
حسین حاجی کریم، مسئول امور فروشگاههای زنجیرهای کتابشهر ایران، با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال شهروندان در اقصاء نقاط کشور از طرح عیدانههای کتابشهر، این طرح از ابتدای عید سعید قربان تا شروع سال تحصیلی برگزار میشود.
وی افزود: کتابهای ویترین عیدانه با موضوع مختلف در زمینه های دین، ادبیات، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، جامعهشناسی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و غیره با تخفیفهای ویژه اعیاد قربان و غدیر و همچنین به شهروندان بهویژه دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان خدوم و استادان گرانقدر دانشگاه که شعبات کتابشهر در شهر محل سکونت و سفر آنها دایر است، عرضه میشود.
به گفته حاجی کریم، همچنین بخشی از فروشگاههای کتابشهر از سالهای گذشته اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی «مشتریان وفادار کتابشهر» با عنوان کتاب دوستان کردهاند که دارندگان کارتهای مربوط به این بانک اطلاعاتی، میتوانند در طرح بهاریه خدماتی چون تخفیفهای ویژه مشتریان وفادار برای خرید کتاب و پیامکهای فرهنگی و ... دریافت کنند.
وی افزود: همچنین برگزاری دهها مسابقات کتابخوانی با همکاری نهادهای فرهنگی در استان ها از جمله دیگر برنامههای این موسسه در روزها و هفتههای اخیر است.
طرح عیدانه که از روز عید قربان شروع شده تا پایان روز جمعه، ۲ مهر ادامه دارد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره طرح عیدانه کتابشهر، پراکندگی جغرافیایی، آدرس، نشانی و فعالیتهای ۴۲ شعبه کتابشهر میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی این موسسه به نشانی www.ketabshahr.com مراجعه کنند.
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