کمیته پشتیبانی معاونین دستگاههای استانی برای سرشماری تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن استان افزود: در راستای اجرای مطلوب این سرشماری باید تقویم اطلاع‌رسانی با همکاری صدا و سیما و ستاد استانی سرشماری ایجاد شود.

وی با بیان اینکه هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن باید به صورت دقیق و منظم برگزار شود، اظهار داشت: سرشماری در استان به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام می شود.

خادمی افزود: امکانات و زیرساختهای لازم اینترنتی در همه مناطق استان برای این امر فراهم شود.

استانداربرخی از مناطق، روستاها و فرمانداریهای استان را فاقد امکانات اینترنتی عنوان کرد و افزود: برخی از مناطق استان از امکانات اینترنتی برخوردار نیستند و یا سرعت اینترنت در این مناطق پایین است و این امر نیازمند همکاری بیشتر شرکت مخابرات استان، پست و دیگردستگاههای مسئول است.

خادمی تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مطلوب سرشماری نفوس و مسکن در همه مناطق استان فراهم و نظارت دقیق میدانی نیز باید انجام شود.

وی با بیان اینکه سرشماری کاری زیربنایی و زیرساختی و پایه و اساس برنامه ریزیهای کشوری است، گفت: ارائه آمار صحیح و دقیق از سوی مردم برای به دست آمدن اطلاعات صحیح و دقیق ضروری است.