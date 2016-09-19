راه اندازی دوره مشترک در ۱۲ رشته با دانشگاه های معتبر خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین سلیمی، با اشاره به همکاری با شورای تحول گفت: دانشگاه علامه، روابط و همکاری‌های نزدیکی را با شورای تحول و ارتقای علوم انسانی آغاز کرده و بانی و برگزارکننده جلسات هم اندیشی مفصلی میان اساتید علوم انسانی دانشگاه‌های مختلف کشور و این شورا بوده است.

وی ادامه داد: در واقع دانشگاه علامه با برگزاری همایش‌هایی در زمینه‌های مختلف، نقش پل رابط میان شورای تحول و جامعه علمی کشور را ایفا کرده است.

اجرای برنامه های مصوب شورای تحول

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: علاوه بر این ما برنامه‌های مصوب شورای تحول را به اجرا گذاشته‌ایم و در مورد برنامه‌هایی که هنوز مورد بررسی و تصویب این شورا قرار نگرفته، در حد اختیارات دانشگاه‌ها از گروه‌ها خواسته‌ایم که با راهبردهای کلان شورای تحول خود به بازاندیشی برنامه‌های درسی بپردازند.

اجرای بندهای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به علاوه این که ما اولین دانشگاهی بوده‌ایم که اهداف سند دانشگاه اسلامی را در عرصه آموزش به وزارت علوم ارائه کردیم و پس از این که شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها آن را به تصویب رساند، بسیاری از بندهای آن را به مرحله اجرا نیز رسانده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در واقع شاید ما تنها دانشگاهی باشیم که این مصوبه را از شورای اسلامی کردن گرفته و برای اجرا به دانشکده‌های مختلف ابلاغ کرده‌ایم.

افزایش میزان قراردادهای پژوهشی طی سه سال گذشته

سلیمی ادامه داد: ما با تأسیس دفتر روابط بین‌الملل و برقراری ارتباط نزدیک با مجامع دانشگاهی‌ بین‌المللی توانستیم جایگاه‌ بین‌المللی دانشگاه را به طور جدی رشد بدهیم و همچنین با ارتباط نزدیک با دستگاه‌های اجرایی کشور توانسته‌ایم میزان قراردادهای پژوهشی خودمان را در دو سه سال گذشته از حدود ۳۰۰ میلیون تومان به ۸ میلیارد تومان در سال ۹۴ برسانیم.

وی افزود: امیدواریم که این روند رو به رشد همچنان ادامه پیدا کند البته این نیز در واقع یکی از اهداف نقشه جامع بوده است که دانشگاه‌ها ارتباط نزدیکی با دستگاه‌های اجرایی پیدا کنند و طبیعتاً نتیجه آن نیز کارآمدی بیشتر حوزه علوم انسانی خواهد بود.

جذب ۱۰۰ عضو هیات علمی جدید در دانشگاه علامه

سلیمی تصریح کرد: همچنین ما برای بالا بردن سطح کیفی دانشگاه هرم اعضای هیات علمی را دگرگون کرده‌ایم و یکی از اقدامات در این جهت این بوده که نزدیک به ۱۰۰ عضو هیات علمی جدید به دانشگاه جذب شده‌اند که در حال حاضر نیز از مجموع اعضای هیات علمی حدود یک سوم دانشیار به بالا هستند که این نشان دهنده وضعیت مناسب هرم اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی افزود: بنابراین در مجموع می‌توان گفت که دانشگاه با این فعالیت‌ها به سمت رشد و ارتقا کیفی و ارتقای جایگاه خود در سطح ملی و بین‌المللی حرکت کرده است.

تعداد اعضای هیات دانشگاه علامه طی ۳ سال آینده

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر برنامه های دانشگاه به جذب بیشتر اساتیدی که هم با اندیشه‌های جدید و تخصص‌های متنوع آشنایی داشته باشند و هم با نیازهای کشور اشاره کرد و ادامه داد: امیدوار هستیم تا ۲ یا ۳ سه سال آینده تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه ما به بیش از ۶۰۰ نفر و نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه علامه به استاندارد مورد نظر در اسناد بالادستی برسد.

درآمد اختصاصی دانشگاه از طریق پژوهش

وی افزود: همچنین ما امیدوار هستیم که ارتباط دانشگاه ما با دستگاه‌های اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به حدی نزدیک بشود که بخش مهمی از درآمد اختصاصی دانشگاه ما از طریق پژوهش تأمین شود البته ما در حال حاضر سهم ۵۰ تا ۵۵ درصدی تحصیلات تکمیلی را در کل ساختار آموزشی دانشگاه حفظ کرده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم این رقم را در آینده نیز حفظ کنیم.

راه اندازی دوره مشترک در ۱۲ رشته با دانشگاه معتبر خارجی

سلیمی ادامه داد: ارتباط با مجامع‌ بین‌المللی و گسترش دیپلماسی علمی هدف دیگر دانشگاه است که امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم حداقل در ۱۲ رشته، دوره‌های مشترکی را با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برگزار کنیم تا دانشجویان ما بتوانند به جای رفتن به کشورهای دیگر در کشور خود از این همکاری‌های علمی بهره‌مند شوند