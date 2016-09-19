به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی بعدازظهر دوشنبه در جشنواره بیعت با ولایت، جشن عاطفه‌ها تصریح کرد: با وجود اینکه کمیته امداد تا حد توان نیازمندی این دانش‌آموزان را تأمین می‌کند اما ضروری است خیرین در تأمین نیازمندی مشارکت کنند.

وی افزود: همه‌ساله جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین نیازهای ضروری دانش‌آموزان نیازمند برگزاری می‌شود که امسال با هدف جلب مشارکت حداکثری از ظرفیت مراکز نیکوکاری استفاده شده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان مراکز نیکوکاری ۱۰۰ پایگاه ثابت و سیار را در سطح استان دایر کرده‌اند و بر اساس آخرین آمار واصله ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سال جاری مشارکت مردمی جمع‌آوری شده است.

زلالی با یادآوری جمع‌آوری ۱۱ میلیارد ریال در سال گذشته ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با تغییر شیوه اجرا امسال تا سقف ۱۳ میلیارد ریال کمک مردمی جمع‌آوری شود.

وی همچنین به برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس اشاره کرد و گفت: در سوم مهرماه ۱۵۰ هزار پاکت در سه هزار و ۲۰۰ مدرسه استان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: در ادامه در روز ۱۰ مهرماه هم‌زمان با سراسر کشور زنگ عاطفه‌ها در مدارس استان نواخته شده و هدایای دانش‌آموزی جمع‌آوری خواهد شد.

زلالی اولویت توزیع هدایای هر مدرسه را برای دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه دانست و افزود: در عین حال در محلات مختلف نیز دانش‌آموزان همان محله و منطقه در اولویت دریافت هدایا هستند.