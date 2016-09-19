حکیمی پور:الحاق شورای هماهنگی اصلاحات به شورای سیاستگذاری کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در خصوص خبر منتشر شده پس از جلسه شب گذشته این شورا مبنی بر تصمیم برای الحاق به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، اظهار کرد: در جلسه شب گذشته ۱۷ تشکل اصلاح طلب حاضر بودند که یک تشکل نیز حق رای نداشت. تشکل های حاضر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، انجمن اسلامی مهندسان، انجمن اسلامی معلمان، مجمع نیروهای خط امام (ره)، مجمع نمایندگان ادوار، حزب اراده ملت ایران، حزب اسلامی کار، حزب همبستگی، انجمن روزنامه نگاران زن، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، خانه کارگر، حزب اعتماد ملی، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، مجمع فرهنگیان و سازمان عدالت و آزادی (بدون حق رای) بودند و نمایندگان احزاب کارگزاران سازندگی، مردم سالاری و جوانان نیز در این جلسه غایب بودند.

حکیمی پور گفت: متاسفانه بر خلاف خبری که از زبان ریاست دوره‌ای شورا بعد از جلسه اعلام شد، در این جلسه در خصوص الحاق شورای هماهنگی به ساز و کار شورایعالی سیاستگذاری مباحث مطروحه به بحث نهایی جهت رای گیری نرسید و اصولا هیچ مصوبه ای به همراه نداشت. تنها پیشنهاد مطرح شده در این جلسه که مصوبه شورا را گرفت رسیدن به جمع بندی نهایی در خصوص الحاق به شورایعالی سیاستگذاری پس از دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با خاتمی بود.

وی اضافه کرد: از آنجایی که صداقت و شفافیت از اصول لازم و اولیه اصلاح طلبی است، انتظار می رفت این خبر کذب منتشر شده از سوی ریاست دوره ای شورا بلافاصله اصلاح شود.

دبیرکل حزب اراده ملت ایران همچنین در خصوص روال تصمیم گیری های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: نکته اساسی این است که چنین تصمیمات پر اهمیتی حتی اگر نیاز به اجماع شورا نیز نداسته باشد حداقل نیازمند آراء دو سوم اعضای شورای هماهنگی است تا بتوان آن را به عنوان موضع رسمی شورا اعلام کرد. در حالی که آیین نامه شورا رای دوسوم اعضا را ملاک قرار داده است، چگونه ممکن است بحث به این مهمی بعنوان موضع رسمی بدور از این شرایط اعلام شود؟ این در حالی است که از اعضای حاضر در جلسه که دارای حق رای بودند ۶ گروه صراحتا اعلام کردند در این خصوص نیاز به تصمیم گیری نیست و اگر چنانچه بخواهد تصمیمی اخذ شود ما جلسه را ترک خواهیم کرد و طبیعی است اگر چنین می‌شد جلسه از رسمیت می‌افتاد.

حکیمی پور افزود: نکته دوم اینکه بر فرض اگر چنین تصمیمی نیز در شورا گرفته شده بهتر است برای روشن شدن قضیه و اطلاع همگان صراحتا اعلام شود کدام گروه ها چنین پیشنهادی دادند و کدام یک از تشکل های حاضر به این پیشنهاد رای مثبت داده اند.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح کرد: در همان جلسه شب گذشته توسط رییس دوره ای پیشنهاد شد برای اطلاع افکار عمومی جریان اصلاح طلبی از مواضع شورای هماهنگی و نحوه سازو کار ورود به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال ۹۶، مناظره ای انجام شود که اینجانب با کمال میل استقبال کردم و اعلام نمودم در هر مکان و زمانی در اسرع وقت حاضر به انجام این مناظره هستم. در این مورد دبیر کل انجمن اسلامی جامعه پزشکی قول داد که دفتر ایشان میزبان این جلسه خواهد بود و بنده نیز بی صبرانه منتظر برگزاری این نشست هستم.

وی افزود: حزب اراده ملت ایران از معدود احزابی است که روشن و شفاف دیدگاه های خود در خصوص ساز و کار انتخابات مجلس دهم را که حاصل بحث و بررسی چهار ماهه این تشکیلات بود را طی نامه ای در روزهای گذشته به سران جبهه اصلاحات و دبیران کل تشکل های اصلاح طلب تقدیم نموده است و نهایتا این مواضع را برای تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها جهت انتشار قرار داده است. اما باید بگویم متاسفانه تا کنون هیچ پاسخی در خصوص اینکه آیا این مواضع و یا حتی بخش کوچکی از آن محل ایراد است دریافت نکرده ایم.

حکیمی پور تاکید کرد: حزب ما امیدوار است دیگر تشکل ها نیز با رویکردی مسئولانه و دلسوزانه مواضع خود را مستند و مکتوب در اختیار ارکان موثر و تصمیم گیرنده جریان اصلاحات قرار دهند تا ضمن ثبت آن دیدگاه ها در تاریخ، در روند تصمیم گیری های کلان جناح اصلاح‌طلب مفید و موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ظفرقندی رئیس دوره ای شورای هماهنگی شب گذشته(یکشنبه ۲۸ مهر) اعلام کرد؛ الحاق به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات مورد تصویب اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار گرفته است.