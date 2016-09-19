استفاده از دائره المعارف ها به عنوان یک ابزار/ در مضیقه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره امام علی(ع) پژوهان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صبح امروز، دوشنبه ۲۹ شهریوردر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور اساتید و پژوهشگرن ایرانی و خارجی برگزار شد.

آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: در ابتدا باید از خدمات از مرکز تحقیقات امام علی (ع) تقدیر وتشکر و همچنین یادی هم بکنیم از دکتر مهدی گلشنی که این مرکز حاصل زحمات ایشان است.

وی افزود: امروز تولید دائره المعارف، نگارش و تالیف دانشنامه از جمله فعالیت های رایج در جهان است. خصوصا غربی ها به این حوزه توجه زیادی دارند و در دنیای غرب دائره المعارف را به انجیل علم تمثیل کردند. خیلی ها معتقدند که دائره المعارف ها، گسترده نگاشته های علمی و بی طرف هستند ولی من فکر می کنم اینطور نیست مخصوصا در روزگار ما که هیچ حرکتی بی جهت و بی غرض نمی شود چرا که دائره المعارف و یا هر فعالیت علمی دیگری از یک ذهن سرچشمه می گیرد و ذهن بی طرف هم نداریم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه امروزه از دائره المعارف ها به عنوان یک ابزار استفاده می شود ادامه داد: در روزگار ما هیچ اقدامی نیست که با سیاست، قدرت و ثروت پیوند نخورده باشد. امروزه بسیاری از دائره المعارف ها را در جهان دستگاه ها و نهادهایی تولید می کنند که جزو فرقه های ضاله هستند. به عنوان مثال دائره المعارف اسلام را افرادی می نویسند که از فرقه ضاله هستند. وقتی به سراغ آنها می رویم می بینیم که جای جای آن را با ظرافت و زیرکی تحریف کرده اند و گویی مطالب آن ها جبهه بندی شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: زمانی مطلع شدیم که در دانشگاه هلند دائره المعارفی درباره قرآن نوشته می شود وقتی آن را بررسی کردیم معلوم شد که آن را کسانی می نویسند که مسلمان نیستند. با سرپرست دانشنامه صحبت و اعلام کردم که ما آمادگی داریم مقالات شما را نقد و برایتان بدون هزینه مقاله تولید کنیم و جالب اینکه ما نامه را به هلند فرستادیم ولی پاسخ آن را از آمریکا گرفتیم. الان هم این دانشنامه در سراسر دنیا با تعداد زیادی القائات غلط منتشر شده و خوانده می شود. البته ما در پژوهشگاه این اثر را ترجمه کردیم و در حال بررسی آنها هستیم ونظیر این اتفاقات کم نیست وچه خوب که مرکزی دایر شود تا دایرة‌المعارف‌ها و دانشنامه‌ها را رصد کنند و ببینند که این منابع به نام ترویج علم چه چیزی را القاء می‌کنند.

آیت الله رشاد گفت: در دانشنامه هایی که در پژوهشگاه منتشر و تولید می شود تمام اصول و قواعد را رعایت می کنیم و منعی برای تازه بودن مطلب و اینکه به حرف های ناثواب پاسخ دهد در این آثار نداریم. ما در عصر متاخر و روزگار امروز کمتر به گسترده نگاری ها و دائره المعارف ها توجه کرده این در حالی که در گذشته بزرگان ما به این امر اهتمام ویژه ای داشتند. به عنوان نمونه ما مجموعه باارزش و صدجلدی بحارالانوار علامه مجلسی را داریم که تنوع موضوعی گسترده ای دارد و در همه قلمروهای معرفتی معرفتی مرتبط با دین در این دانشنامه مطلب نوشته شده است.علامه مجلسی فیلسوف نیست ولی در مورد عقل، تعاریف عقل و طبقه بندی آن بسیار کامل و تخصصی حرف زده است.

رئیس حوزه علمیه امام رضا(ع) تصریح کرد: بنده خیلی علاقمندم که جمعی یا گروهی و یا حتی فردی در حوزه یا دانشگاه رساله دکترای خود را به کشف منطق بحارالانوار اختصاص دهد. در دو دهه اخیر خوشبختانه دائره المعارف های خوبی نوشته شده است. در پژو هشگاه ما اکثر دائره المعارف ها را موضوعی می نویسیم چون از الفبایی خاصیت بیشتری دارد ضمن اینکه در دائره المعارف به روش الفبایی خیلی از مدخل ها تکراری است وقابل استفاده نیست.

وی در پایان گفت: یکی از مواهب انقلاب اسلامی روند بسیار دلگرم کننده در حوزه دائره المعارف نویسی و دانشنامه نویسی است ولی با این حال توقع داریم که مبادی امور مثل دولت و مجلس حمایت بیشتری از این اقدامات کنند. ما امروزه موسسات و نهادهای داریم که امکانات و وضعیت خوبی دارند این مراکز باید فعالیت های علمی را حمایت کنند چون افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند مثل خودِ ما در مضیقه هستند. دانشنامه امام علی (ع) که از جمله تولیدات پژوهشگاه است سال ها طول کشید تا نوشته شود و بعد از انتشار هم در طول شش سال ۵بار تجدید چاپ شد و حتما لازم است که این مجموعه به ز بان های زنده و گویای جهان هم ترجمه شود و در زندان زبان فارسی منحصر نماند اگرچه باید توجه داشت ترجمه اثر هم هزینه ای معادل تولید اثر دارد.