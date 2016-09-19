به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شهبازی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: طرح ملی دادرس به‌منظور گسترش آگاهی عمومی، چگونگی مقابله با حوادث و بلایا و تشکیل گروه‌های مدیریت بحران آموزش‌دیده با همکاری جمعیت هلال‌احمر و آموزش‌وپرورش در سطح مدارس متوسطه اول و دوم توسط مربیان آموزش‌دیده انجام شد.

وی با اشاره به ماهیت گروهی بودن این طرح گفت: امسال رقابت‌های دانش‌آموزی در این طرح در مرحله شهرستان و استان به‌صورت المپیادی برگزار شد.

شهبازی گفت: این المپیاد درراستای ارتقا، رشد و شکوفایی استعدادهای علمی و امدادی، افزایش روحیه کار جمعی و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان عضو جوانان هلال‌احمر طرح‌ریزی‌ و برای سومین سال به اجرا درآمد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نهاوند بابیان اینکه در سال تحصیلی گذشته با همکاری سازمان جوانان هلال‌احمر و آموزش و پرورش این طرح در ۲۰ آموزشگاه متوسطه اول و دوم به اجرا درآمد، گفت: برای اجرای این طرح مربیان هلال‌احمر به مدت ۳۲ ساعت آموزش‌های مورد نیاز را فراگرفتند.

وی با اشاره به اینکه به‌منظور ایجاد رقابت بین دانش آموزان مرحله شهرستانی این طرح اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور گروه‌های مدارس برگزار شد، گفت: خوشبختانه گروه ۱۴ نفره دبیرستان متوسطه اول علامه حلی نهاوند موفق به راه‌یابی به مرحله استانی شد و سرانجام به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

محمدتقی شهبازی عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در مرحله کشوری طرح ملی دادرس در رشته‌های اطفای حریق، پناه گیری، اسکان اضطراری، احیای قلبی، پانسمان و بانداژ، چادرزنی، ارزیابی اولیه و حمل مصدوم گروهی به‌صورت تیمی باهم رقابت داشتند که تیم نهاوند در این رقابت ها دوم شد.

وی گفت: طرح دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت) از برنامه‌های جمعی و فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزی باهدف آموزش دانش آموزان درزمینه های امداد و نجات و کمک‌های اولیه است که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان جوانان هلال‌احمر در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.