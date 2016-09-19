کشف ۲۴ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۱ میلیارد ریال در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۲۴ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۱ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه کامیون تریلی در این زمینه خبر داد.

سرهنگ محمدرضا امیری در تشریح این خبر بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان و افراد سودجو با استفاده از کامیون های پوششی در قالب سایر شرکت های مجاز نسبت به خرید یک محموله بزرگ برنج خارجی از استان هرمزگان اقدام کرده و قصد دارند در فرصت مناسب محموله را در سطح استان کرمانشاه توزیع کنند، موضوع در دستور کار کار آگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالای این پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی ساعت و محل تردد خودروی حامل کالای قاچاق مشخص شد و اکیپی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا با هماهنگی قضائی به محل انباری در سطح شهر کرمانشاه که قرار بود این محموله تخلیه شود، اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: این پلیس به محض رویت کامیون تریلی حامل محموله قاچاق نسبت به توقیف خودرو و دستگیری دو نفر متهم اقدام کردند و متهمان همراه خودرو و کالای مکشوفه به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ امیری گفت: از کامیون تریلی حامل محموله کالای قاچاق، ۲۴ تن برنج خارجی به ارزش یک میلیارد ریال کشف شده است.

وی یادآور شد: پدیده شوم قاچاق کالا ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند که در این راستا نیروی انتظامی با تمام توان و امکانات موجود با قاچاقچیان کالا مقابله خواهد کرد.

گروه فیلم سازی «رهپویان آرامش» وارد استان کرمانشاه شد

گروه فیلم سازی رهپویان آرامش جهت تهیه و تولید پنج مستند از زندگی شهیدان والامقام استوار یکم مهدی خانان، استوار یکم سامان کرمی، استوار دوم سید ضیاءالدین محمدی، استوار دوم عباس کنعانی و سرباز وظیفه علی مرادی وارد استان کرمانشاه شد.

این گروه به مدیریت و تهیه کنندگی سرگرد حسین بشیری رئیس اداره امور هنری و مناسبت‌های اجتماعی ناجا کار خود را برای ساخت پنج مستند داستانی در کرمانشاه آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، شب گذشته اولین کار این تیم فیلم سازی با ساخت مستند زندگی شهید مهدی خانان آغاز شد.

گفتنی است؛ شهیدان والامقام استوار یکم مهدی خانان، استوار یکم سامان کرمی، استوار دوم سید ضیاءالدین محمدی، استوار دوم عباس کنعانی و سرباز وظیفه علی مرادی در سال ۹۳ بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی سومار به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.