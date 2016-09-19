کشف ۴۲ مورد سرقت به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت احشام در سطح استان کرمانشاه و حساسیت این موضوع، پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی مستمر، سارقان را شناسایی کرد.

وی گفت: اعضای این باند سه نفره با استفاده از چندین دستگاه خودروی پژو و سمند در سطح استان کرمانشاه و سایر استان های همجوار، سرقت های متعددی در زمینه احشام مرتکب شده بودند که در این راستا موضوع در دستور کار ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

سردار امان الهی افزود: با توجه به عدم دسترسی به آدرس محل اختفای این متهمان، با انجام کارهای اطلاعاتی و اعلام موضوع به پلیس آگاهی شهرستان های تابعه و نیز تحت نظر قرار دادن محورهای مواصلاتی، در نهایت مشخص شد سر کرده این باند پس از انجام سرقت در یکی از استان های همجوار، در ایست بازرسی شهرستان کنگاور با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل ۱۰ رأس دام سرقتی، دستگیر و از سوی مقام قضائی راهی زندان شده است.

سردار امان اللهی بیان کرد: با توجه به سابقه دار بودن متهم، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی از زندان تحویل پلیس آگاهی استان شد و در بازجویی های صورت گرفته و ارائه مستندات و تحقیقات جامع توسط کاراگاهان اداره عملیات ویژه این پلیس، به ۴۲ مورد سرقت احشام اعتراف کرد.

وی ارزش احشام مسروقه را ۲ میلیارد و یکصد میلیون ریال اعلام و بیان کرد: این سرقت ها در سطح شهرستان های استان کرمانشاه با همدستی دو سارق دیگر انجام شده که با راهنمایی متهم دستگیر شده، محل های سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی شدند، تلاش در جهت دستگیری سایر اعضای باند نیز کماکان ادامه دارد.