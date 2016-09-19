تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه بازگشایی مدارس اجرا می شود

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس قزوین با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشائی مدارس طرح ارتقای امنیت در اطراف مراکز آموزشی این استان را اجرا می کند.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید پلیس به‌ صورت محسوس و نامحسوس برای افزایش ضریب امنیت دانش آموزان در اطراف مدارس فعالیت خواهد کرد و ماموران انتظامی این استان آمادگی لازم برای ایجاد نظم و امنیت و روان‌سازی‌ ترافیک را دارند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: به حول و قوه الهی با قانونمندی رانندگان، حضور پررنگ و هدفمند پلیس و رعایت هنجارهای ترافیکی جاده های درون شهری ایمن و کم خطری در سراسر استان قزوین وجود دارد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نقش مهم والدین در پیشگیری از حوادث ترافیکی برای دانش آموزان در مسیر منزل تا مدرسه و بالعکس گفت: همکاری لازم را با مسئولان مدارس در انتخاب سرویس های ویژه نقل و انتقال دانش آموزان داشته باشند و پلیس راهنمایی و رانندگی برابر وظایف ذاتی خود علاوه بر انتظام بخشی به عبور و مرور ساماندهی سرویس های مدارس را نیز با جدیت پیگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه والدین و دانش آموزان همکاری لازم را با مأموران راهنمائی و رانندگی مستقر در تقاطع ها و میادین، مقابل مدارس، گشتی ها و ... برای داشتن رفت و آمد سالم و امن داشته باشند بیان کرد: هنگام تعطیلی مدارس، از توقف دوبله و چند لایه در مقابل مدارس جدا اجتناب، تا مشکلات عبور و مرور معابر فوق برای سایر شهروندان بوجود نیاید و توجه داشته باشید هرگونه اعمال خلاف مقررات شما والدین عزیز، رانندگان سرویس مدارس موجب بدآموزی و عدم پایبندی دانش آموزان به قوانین و مقررات می شود.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: علاوه بر گشت‌های انتظامی، واحد اطلاعات کلانتری‌ها و دیگر پلیس‌های تخصصی نیز به‌صورت نامحسوس در اطراف مدارس و محل عبور دانش‌آموزان حضور دارند و با با افرادی که برای دانش آموزان مزاحمت ایجاد کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

محمودی با اشاره به اینکه مرکز فوریت‌های پلیسی در مهرماه با اولویت ایجاد امنیت مدارس فعالیت خواهد کرد و مردم درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در اطراف مدارس می‌توانند با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

وی در پایان بیان کرد: رانندگانی که قصد دارند با خودروی شخصی در سال تحصیلی پیش رو به عنوان سرویس مدارس اقدام به فعالیت کنند مطابق بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب ۱۳۸۷ این دسته از وسائط نقلیه خودروی عمومی محسوب شده و کاربران می بایست ضمن دارا بودن گواهینامه پایه دو و یا یک برای اخذ مجوز به اداره تاکسی رانی شهر مربوطه مراجعه کنند.