برگزاری یادواره‌ شهدا سبب نهادینه کردن فرهنگ ایثار وشهادت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلاممحمد زارعی ظهر دوشنبه در یادواره ۱۵ شهید امدادگر استان افزود: فرهنگ ایثار باید در جامعه ترویج داده شده و در حوزه فرهنگ راه و رسم شهادت زنده نگه داشته شود.
وی بیان کرد: ما باید به اقتدار کنونی خود افتخار کنیم و همواره در مقابل دسیسههای دشمن آگاه و هوشیار باشیم.
زارعی تصریح کرد: اگر قدرت دفاعی، عزت و اقتدار ایران اسلامی نبود زمینه طمعورزی و تعرض دشمن به خاک ایران صورت میگرفت.
وی باب یان اینکه روحیه جهادی باید در جامعه نهادینه شود، افزود: با تقویت روحیه جهادی در کشور، در حوزههای مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی روزبهروز سرافرازتر خواهیم بود.
زارعی بزرگترین رویداد فرهنگی استان را برگزاری کنگره ملی شهدای استان عنوان کرد.
وی افزود: همه ما خدمتگزاران شهدا هستیم و باید در ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت ثابت قدم باشیم.
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