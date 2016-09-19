نیمی از مدارس خارگ هوشمند هستند/ لزوم رفع مشکل اینترنت

رضا برمک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقام‌های کسب شده توسط آموزش و پرورش جزیره خارگ در سطح استان و کشور اظهار داشت: در جشنواره تدریس مقام دوم را به دست آوردیم، در جشنواره قرآن مقام اول را کسب کردیم و همچنین رتبه اول استانی در جشنواره ملاصدرا را داشتیم.

وی افزود: یکی از مشکلات آموزش و پرورش خارگ مدرسه شهید مطهری است که این بنا کاملا باید تخریب و نوسازی شود و تمامی نهادها باید همراهی کنند که این مدرسه بازسازی شود.

رئیس آموزش و پرورش خارگ گفت: ٧٠ درصد مدارس خارگ به همت شهرداری، بخشداری و پایانه های نفتی رنگ‌آمیزی شده است.

برمک به اشاره به اینکه هوشمندسازی مدارس می‌تواند باعث ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش‌آموزان جزیره خارگ شود گفت: بالای نیمی از مدارس خارگ هوشمند هستند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی آموزش و پرورش خارگ نبود اینترنت در برخی از مدارس منطقه است که امیدواریم که این موضوع با همدلی و همراهی مسولان حل شود.