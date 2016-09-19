  1. استانها
  2. همدان
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

بخشدار مرکزی شهرستان اسدآباد:

سرشماری دقیق نفوس و مسکن نیازمند فرهنگ‌سازی است

سرشماری دقیق نفوس و مسکن نیازمند فرهنگ‌سازی است

اسدآباد- بخشدار مرکزی شهرستان اسدآباد گفت: برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عموم مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صوفی ظهر دوشنبه در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی و پیرسلمان شهرستان اسدآباد اظهار داشت: هرکشوری که بخواهد روند توسعه را طی کند باید برنامه و هدف داشته باشد.

بخشدار مرکزی اسدآباد با اشاره به روند سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ عنوان کرد: در این دوره سرشماری نفوس و مسکن کشور در دو مرحله اینترنتی با مشارکت مردم و سرشماری از طریق چهره به چهره و توسط مراجعه مأموران به درب منازل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سرشماری از مواردی است که برنامه‌های کشور را هدفمند می‌سازد، عنوان کرد: بخش از سرشماری امسال به اینترنتی انجام می‌شود و دهیاران باید روستاییان را به این امر واقف کنند.

صوفی به فواید اینترنتی شدن سرشماری اشاره و عنوان کرد: اینترنتی بودن سرشماری باعث کم شدن هزینه‌ها در دولت می‌شود.

وی افزود: مروجان جهاد، مدارس، آموزش و پرورش، دفاتر پیشخوان دولت و خانه‌های بهداشت در روند سرشماری اینترنتی مشارکت لازم را با روستائیان در ثبت‌نام اینترنتی خواهند داشت.

صوفی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها در سرشماری بازگو شود تا برنامه‌ریزی و توسعه کشور در  مسیر خطا قرار نگیرد، گفت: این آمار در برنامه‌ریزی سیاستمداران، پژوهشگران و سیاست‌گذاران قابل استفاده است.

وی تاکید کرد: اطلاعات و آمار این سرشماری کاملا محرمانه بوده و این اطلاعات به هیچ سازمان و یا شخصی داده نمی‌شود از این‌رو مردم نباید نگران قطع شدن یارانه‌های خود باشند.

وی به برجام اشاره و بیان کرد: بسیاری از افراد در تلاش برای بی‌ارزش نشان دادن اثرات برجام هستند در حالی‌که پس از برجام ارتباط کشور با سایر کشورهای دنیا بهبود یافته است.

کد مطلب 3773682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها