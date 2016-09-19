به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صوفی ظهر دوشنبه در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی و پیرسلمان شهرستان اسدآباد اظهار داشت: هرکشوری که بخواهد روند توسعه را طی کند باید برنامه و هدف داشته باشد.

بخشدار مرکزی اسدآباد با اشاره به روند سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ عنوان کرد: در این دوره سرشماری نفوس و مسکن کشور در دو مرحله اینترنتی با مشارکت مردم و سرشماری از طریق چهره به چهره و توسط مراجعه مأموران به درب منازل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سرشماری از مواردی است که برنامه‌های کشور را هدفمند می‌سازد، عنوان کرد: بخش از سرشماری امسال به اینترنتی انجام می‌شود و دهیاران باید روستاییان را به این امر واقف کنند.

صوفی به فواید اینترنتی شدن سرشماری اشاره و عنوان کرد: اینترنتی بودن سرشماری باعث کم شدن هزینه‌ها در دولت می‌شود.

وی افزود: مروجان جهاد، مدارس، آموزش و پرورش، دفاتر پیشخوان دولت و خانه‌های بهداشت در روند سرشماری اینترنتی مشارکت لازم را با روستائیان در ثبت‌نام اینترنتی خواهند داشت.

صوفی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها در سرشماری بازگو شود تا برنامه‌ریزی و توسعه کشور در مسیر خطا قرار نگیرد، گفت: این آمار در برنامه‌ریزی سیاستمداران، پژوهشگران و سیاست‌گذاران قابل استفاده است.

وی تاکید کرد: اطلاعات و آمار این سرشماری کاملا محرمانه بوده و این اطلاعات به هیچ سازمان و یا شخصی داده نمی‌شود از این‌رو مردم نباید نگران قطع شدن یارانه‌های خود باشند.

وی به برجام اشاره و بیان کرد: بسیاری از افراد در تلاش برای بی‌ارزش نشان دادن اثرات برجام هستند در حالی‌که پس از برجام ارتباط کشور با سایر کشورهای دنیا بهبود یافته است.