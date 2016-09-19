دفاع مقدس استراتژی دشمنان ایران اسلامی را دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج مهدی ظفری ظهر دوشنبه در یادواره ۵ شهید سرافراز روستای «گره چغا» نهاوند از توابع بخش خزل، بابیان اینکه دفاع مقدس دارای عظمت بزرگی است که انسان‌ها را متوجه تجلی حضور خدا می‌کند، اظهار داشت: امروز هر شهیدی که به وطن برمی‌گردد حامل پیام‌های مهمی برای جامعه است.

وی افزود: شهیدان دارای یک قاعده فکری و نگاه راهبردی هستند که از تأثیرات دفاع مقدس نشات می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه دفاع مقدس استراتژی دشمنان ایران اسلامی را دگرگون و نقش مهمی در هدایتگری جامعه می‌تواند ایفا کرد، اظهار داشت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک تکلیف است، می‌تواند یک هنر هم باشد.

وی بابیان اینکه هفته دفاع مقدس، ایام بزرگداشت رشادت‌ ایثارگران و رزمندگان است، اظهار کرد: دفاع مقدس همیشه موجب تغییرات مهمی در منطقه و کشور شده و روزبه‌روز نیز بیشتر به عمق و نکته‌های جدید این اتفاق مهم دست می‌یابیم.

ظفری یکی از نعمت‌های بزرگ دفاع مقدس را شناخت دوست و دشمن، استکبارستیزی و ولایتمداری دانست و بابیان اینکه دفاع مقدس گنج بزرگی است که باید آن را کشف کنیم، اظهار داشت: در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس نیز باید کوشا باشیم و از هیچ تلاشی برای این امر دریغ نکنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: در عملیات والفجر ۸ رزمندگان نهاوندی و اهل این روستا رشادت‌های بی‌نظیری از خود به نمایش گذاشتند که نشان‌دهنده ولایتمداری و پایبندی آن‌ها به انقلاب اسلامی است.

وی بابیان اینکه شهدا الگوهای مناسبی برای جوانان هستند، اظهار داشت: شهدا با تقدیم جانشان درراه اسلام و انقلاب راه و روش زندگی را به ما نشان دادند و همواره باید درراه ولایت و انقلاب قدم برداریم.

ظفری چاپ و انتشار وصیت‌نامه‌های شهدا که درس‌ها و پیام‌های بسیار مهمی برای همه ما دارد را یکی از بهترین روش‌های انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان دانست و گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی درصدد جدایی جوانان انقلابی و مومن ایران اسلامی از ارزش‌های انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت هستند که باید نقشه‌های آن‌ها را بشناسیم و با آن مقابله کنیم.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های مقابله با جنگ نرم دشمن حضور در یادواره‌های شهدا و درس گرفتن و دریافت پیام شهدای ایران اسلامی است چون آن‌ها راه را به‌خوبی شناختند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان افزود: شهدای کربلا در روز عاشورا راه را شناختند و به‌فرمان مولای خود لبیک گفتند و به آرزویشان که شهادت درراه خدا بود رسیدند و رزمندگان ما نیز در دفاع مقدس از عاشورا الگو گرفتند.

وی گفت: دفاع مقدس نمونه واقعی و ملموس عاشورا بود چون در یک‌طرف جبهه کفر بود و در طرف مقابل جبهه حق و خوشا به سعادت کسانی که در جبهه حق به دیدار معبود شتافتند و در این راه رشادت‌های بی‌نظیری از خود نشان دادند.