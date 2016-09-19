استفاده از بمب های آمریکایی در حملات خونین به بیمارستانی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از به کارگیری بمب های ساخت آمریکا در حمله ای به یک بیمارستان در یمن خبر داد.

در این بیانیه آمده است: در حمله خونین به بیمارستان تحت حمایت این سازمان در یمن در روز ۱۵ آگوست، از بمب ساخت آمریکا استفاده شده است.

در ادامه این بیانیه گفته شده است: از تمامی کشورها به ویژه آمریکا و انگلیس می خواهیم که تحویل تسلیحات [به عربستان] برای استفاده در درگیری های یمن را متوقف کنند.

گفتنی است در پی بمباران بیمارستانی در شهر «عبس» واقع در شمال یمن، ۱۹ نفر شهید و ۲۴ تَن دیگر نیز زخمی شده بودند.