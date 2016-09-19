۳۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس توسط سپاه ناحیه زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: طی هفته دفاع مقدس ۳۰۰ برنامه در قالب ۳۰ عنوان، در سطح پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان زنجان اجرا می شود.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری برنامه ها ی هفته دفاع مقدس حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس، ترویج فرهنگ شهادت، ایثار و تقویت خوباوری دینی و ملی است.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: در هفته دفاع مقدس می خواهیم با مرور این حماسه ماندگار بار دیگر شعار «ما می توانیم» را به اثبات برسانیم و باید این فرهنگ را به نسل جوان منتقل کنیم.

طهماسبی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در تلاش هستیم امسال هر پایگاه بسیج در سطح شهرستان حداقل یک برنامه اجرا کند و همه پایگاه‌ها در بزرگداشت هفته دفاع مقدس مشارکت داشته باشند.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان به برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان زنجان اشاره کردو گفت: رژه گروهان های نمونه بسیج با سایر نیروهای مسلح، زنگ مقاومت و ولایت در مدارس، دیدار با خانواده های شهدا، همایش پیاده روی خانوادگی، یادواره شهدا، تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و حضور بسیجیان در نماز جمعه از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان زنجان است.

طهماسبی با بیان اینکه تبیین نقش هدایت و فرماندهی ولی فقیه در حیات معنوی کشور از رویکردهای اساسی برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس است، افزود: تبیین قدرت دفاعی نیروهای مسلح و وحدت آن ها، نقش بصیرت در وحدت اقشار مختلف جامعه در مقابله با استکبار، معرفی الگوهای رفتاری رزمندگان اسلام و تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در دفاع مقدس از رویکردهای مهم برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.