سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای محدودیت های ترافیکی در محور کرج - چالوس را تامین نظم و امنیت و تخلیه بار ترافیکی اعلام کرد و گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز، دوشنبه بیست و نهم شهریورماه تا ساعت ۶ روز یکشنبه چهارم مهرماه از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

وی همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بلعکس در زمان اعمال محدودیت های ترافیکی را ممنوع اعلام کرد.

سرهنگ اکبری اضافه کرد: از ساعت ۱۵ روز سه شنبه سی ام شهریور ماه تا ساعت ۲۴ همان روز تردد انواع خودرو از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود.

وی همچنین در خصوص محدودیت های ترافیکی روز پنجشنبه، گفت: از ساعت ۱۵ روز جمعه یکم مهرماه تا ساعت ۲۴ همان روز تردد انواع خودرو از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: با استقرار ماموران پلیس راه در محور کرج - چالوس تردد انواع خودرو از ساعت ۱۸ روز جمعه دوم مهرماه تا ساعت یک بامداد روز شنبه سوم مهرماه از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه می شود.

وی با اشاره به اطلاعیه هواشناسی استان مبنی بر بارش باران در ارتفاعات، از همه رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان به ویژه محور کوهستانی کرج - چالوس را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.