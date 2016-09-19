به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی کارگردان «رو به فردا» درباره این مستند توضیح داد: ساخت این مستند را حدود ۷ ماه پیش از المپیک ریو با محوریت بانوانی که در رشته های تکواندو، تیر و کمان و دو میدانی فعالیت می کنند، آغاز کردیم و با ورزشکارانی چون کیمیا علیزاده، اکرم خدابنده، زهرا نعمتی و مریم طوسی همراه شدیم.

وی افزود: ما در مدت همراهی با این ورزشکاران کوشیدیم به مشکلات، معضلات، نگاه قوت و ضعف ورزش حرفه ای بانوان بپردازیم و در این رابطه با والدین و همسر این بانوان نیز گفتگو کردیم. ضمن اینکه تلاش آنها برای رساندن خودشان به المپیک را نیز به تصویر کشیدیم.

این مستندساز یادآور شد: خط داستانی «رو به فردا» با چهار تن از اعضای تیم ملی کوهنوردی و یخ نوردی ایران شکل گرفته است و در تدوین نهایی اثر، موازی حرکت این چهار تن به سوی قله، تصاویری از گفتگو و همراهی با ورزشکاران نام برده را نمایش می دهیم.

رسولی تصریح کرد: این مستند از مسیر رو به جلوی ورزش بانوان و زنانی می گوید که می خواهند در عرصه ورزش پیشرو باشند. ۵ ماه به صورت متناوب تصویربرداری این کار را ادامه دادیم و کوه توچال، کمپ تیم ملی، ورزشگاه انقلاب، خانه تکواندو، کمپ تیم ملی تیر و کمان از جمله لوکیشن های ما بوده است.

وی در پایان اعلام کرد: از بین بانوانی که با آنها گفتگو کردیم دو تن موفق به کسب سهمیه المپیک شدند؛ کیمیا علیزاده که موفق شد اولین مدال المپیک را به دست بیاورد و زهرا نعمتی که در پارالمپیک افتخار آفرین بود.

مستند «رو به فردا» تولید جدید شبکه مستند، دوشنبه ۲۹ شهریور در شب عید غدیر ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و سه شنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: سعید رسولی، تصویربردار: مهدی مولایی، تدوین: مریم شاپوریان.