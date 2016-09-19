رشد ۷۰ درصدی تجارت ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، جعفر سرقینی با بیان اینکه در ۷ ماهه سال‌ جاری میلادی، روابط تجاری ایران و آذربایجان رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، صادرات غیرنفتی ایران به ۱۹.۳میلیارد دلار رسید که ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار صادرات غیرنفتی ایران مثبت شده است و ما از بخش خصوصی می‌خواهیم که سطح روابط اقتصادی ایران و آذربایجان را بیش از این افزایش دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سایه روابط سیاسی دو کشور در ۷ ماه گذشته، ۱۸ سند همکاری در بخش‌های مختلف میان ایران و آذربایجان امضاء شده که امیدبخش همکاری‌های بیشتر دو کشور است.

همچنین ساحل بابایف، معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۵۰ شرکت ایرانی در آذربایجان فعالیت دارند و ۲.۶ میلیارد دلار از سوی ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری شده است، گفت: از این میزان ۱۴۵ میلیون دلار آن به بخش غیرنفتی و باقیمانده آن در حوزه نفتی است.

وی با اشاره به گسترش روابط دو کشور اظهار داشت: در ۲.۵ سال اخیر روسای جمهوری ایران و آذربایجان هفت بار با یکدیگر ملاقات کرده‌اند، در همین مدت ۸۰ سفر رسمی از سوی دو کشور انجام و ۴۰ سند همکاری امضاء شده است.

معاون وزیر اقتصاد آذربایجان ادامه داد: در سفر موفقیت‌آمیز رئیس‌جمهور آذربایجان به ایران و سفر رئیس‌جمهور ایران به آذربایجان، نزدیک به ۲۰ سند همکاری به امضاء رسیده که نشان‌دهنده استراتژیک بودن روابط دو کشور است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی مسئولان دو کشور، تسهیل روابط تجاری است، خاطرنشان کرد: برای پیشرفت همکاری‌ها، بخش‌خصوصی باید فعال‌تر عمل کند. بی‌شک اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دو کشور نیز تاثیر مثبتی بر روابط اقتصادی خواهد داشت.

این مقام مسئول آذربایجان با اشاره به رشد ۷۰ درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان در ۷ ماهه سال میلادی جاری اظهار داشت: این افزایش به صورت متقابل صورت پذیرفته؛ یعنی هم صادرات ایران به آذربایجان و هم صادرات آذربایجان به ایران روند رو به رشدی داشته است. بابایف به تسهیلات و اتخاذ قوانین جدید تجاری در توسعه حجم تجارت دو کشور اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم همکاری‌های ما در همه حوزه‌ها افزایش یابد.