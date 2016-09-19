به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری در همایش رسانه و تاثیر آن در جامعه انقلابی که ظهر دوشنبه در شهرستان نظرآباد برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ کاربرد شبکه‌های اجتماعی در بین برخی افراد بزرگسال شاغل در ادارات وضعیت مناسبی ندارد، اظهار کرد: لزوم فیلتر شدن برخی شبکه های اجتماعی به چشم می خورد.

وی با بیان اینکه در دنیای امروزی تهدیدات سخت جای خود را به تهدیدات نرم داده و رسانه های گروهی اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها در خط مقدم مقابله با هجمه دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود: این سرمایه گذاری عظیم کشورهای غربی نشان از اهمیت نقش رسانه ها در نفوذ فرهنگی، اقتصادی و رسانه ای در کشور است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۳ شبکه فارسی زبان، ۲۵۰ شبکه غیر فارسی و همچنین ۳۱ ماهواره که در مدار خطی ایران قرار داده شده است، افزود: کشورهای غربی در اوج تحریم ها شبکه های ماهواره ای را برای جمهوری اسلامی ایران تحریم نکردند اما سنگین ترین فشارهای اقتصادی را به کشور ما وارد کردند.

رئیس بسیج رسانه کشور گفت: در غرب هر فرد نمی تواند هر حرفی را در شبکه های مجازی مطرح کند چرا که در آنجا قانون حاکم بوده و نظارت های لازم انجام می شود؛ اما در ایران نظارت های لازم در حوزه شبکه های اجتماعی وجود ندارد.

بصیری در این همایش از برنامه ریزی برای دوره های تربیت مربی رسانه در راستای آگاه سازی آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان و و اولیاء آنان در برابر آسیب های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خبر داد.

وی افزود: خانواده ها نقش مهمی در جلوگیری از آسیب های فضای مجازی دارند و در صورت داشتن آگاهی مناسب می توانند فرزندان خود را کمک کنند.

در پایان این همایش از سه خانواده شهید با اهدا لوحی تجلیل شد همچنین سید محمد سادات رسول به عنوان مسول کانون بسیج رسانه شهرستان نظرآباد معرفی شد.