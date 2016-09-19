طرح «استقبال از ماه مهر» در نهاوند به اجرا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری نهاوند، امیررضا یوسفیان بابیان اینکه هرسال در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس طرحی با عنوان استقبال از مهر در دستور کار مدیریت شهری قرار میگیرد، گفت: به دنبال اجرای این طرح هر بخش از مجموعه مدیریت شهری اجرای مسئولیتهایی را بهمنظور ارائه خدمات بهتر عهدهدار میشود.
وی گفت: در اجرای طرح استقبال از مهر اقداماتی شاملترمیم و مرمت آسفالت معابر اطراف مدارس، رنگآمیزی و زیباسازی فضای بیرونی مدرسهها و غیره انجام میشود.
شهردار نهاوند خطکشی محل عابر پیاده مقابل مدارس، جمعآوری نخالهها، شستشوی دیوارها و معابر را ازجمله اقدامات انجامشده در راستای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: مناسبسازی فضای سبز داخل و بیرون از محیط مدارس دانش آموزان را به فراگیری بهتر علوم ترغیب کرده و نشاط و سلامتی آنها را به همراه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه اجرای این طرح تا آغاز بازگشایی مدارس ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد: دانشآموزان و آیندهسازان، با تحصیل علم در مقاطع بالا، آیندهای شایسته برای این شهر رقم بزنند.
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