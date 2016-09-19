همایش «نظیره سرایان حیدر بابایه سلام» در شهرستان اهر برگزار شد

مهدی زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به این که نخستین و دومین نظیره سرایان منظومه حیدر بابایه سلام استاد شهریار، از شاعران شهرستان اهر هستند و به مناسبت روز شعر و ادب و گرامیداشت استاد شهریار، همایش نظیره سرایان حیدربابایه سلام در شهرستان اهر برگزار شد .

وی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر پیشتازی شعرای اهری در نظیره سرایی برای حیدربابایه سلام، با توجه به کثرت نظیره های سروده شده برای این منظومه در اهر و منطقه ارسباران برگزاری همایش نظیره سرایان حیدربابایه سلام و جایزه ادبی حیدربابایه سلام در شهرستان اهر اقدامی شایسته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر با بیان این که حیدربابایه سلام یک شاهکار ادبی و در برگیرنده فرهنگ عامه آذربایجان است، تصریح کرد: بند بند این منظومه بیانگر آداب و سنن و آیین های زندگی و اندرزها و آموزه های اخلاقی است.

زارعی با اشاره به اینکه در این همایش شاعران اهری نظیره های نظم خود را قرایت کردند، گفت: گرامیداشت استاد شهریار و ارج نهادن به منظومه حیدربابایه سلام و نظیره سرایی برای آن و ایجاد فضا و زمینه برای معرفی و نقد این آثار از اهداف برگزاری این همایش است.