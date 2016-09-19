ماهنشان کمترین نرخ باسوادی در زنجان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمد نیا ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: بعد از انقلاب نرخ بی سوادی در استان زنجان کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: معاونت سواد آموزی در راستای جلوگیری از افزایش بی سوادی دراستان نسبت به اجرای طرح آموزش اولیاء بی سواد دانش آموزان تاکید جدی دارد و تاکنون هم فعالیت های خوبی را انجام داده است.

معاون سواد آموزی استان زنجان گفت: شهرستان ابهر، خرمدره ونواحی یک و دو با ۹۹ درصدبیشترین نرخ باسوادی، سلطانیه و سجاس، طارم، خدابنده ۹۷ درصد، ایجرود و زنجانرود ، افشار ۹۵ درصد، بزنیه رود ۹۴ درصد و ماهنشان با ۹۳ درصد کمترین نرخ باسوادی را دارد.

احمد نیا تاکید کرد: نهضت سواد آموزی بر آموزش صددرصد اولیاء دانش آموزان تاکید دارد که نرخ باسوادی در بین اولیای دانش آموزان را ارتقاء بدهد.

وی با بیان اینکه سواد آموزی به اولیاء بی سواد مهم‌ترین جایگاه را در بحث سواد آموزی دارد، افزود: در تلاش هستیم طی برنامه ریزی‌های انجام گرفته نرخ بی سوادی در استان کاهش خوبی داشته باشد.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: توجه به بحث سوادآموزی اولیا به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک می‌کند و در این راستا این سازمان در سال‌های آتی برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف را برای باسواد کردن اولیای دانش آموزان دارد.