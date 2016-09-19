به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در نشست مشاوران وزرا در امور ایثارگران که به میزبانی وزارت علوم برگزار شد اظهار داشت: خانواده ایثارگران آموزش عالی بسیار بزرگ است و بیش از ۴۲۰۰ دانشجوی شهید در جنگ تحمیلی و ۵۰ دانشجوی مدافع حرم، موجب افتخاروزارت علوم و دانشگاه‌ها هستند.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۶۳ هزار دانشجوی ایثارگر در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در حال تحصیل هستند که از این میان ۸۰۰۰ دانشجو تحصیلات تکمیلی هستند که سرمایه فرهنگی ارزشمندی به حساب می آیند زیرا در آینده نزدیک به جمع محققان، اعضای هیات علمی و مدیران کشور اضافه خواهند شد و برای کل کشور عزت آفرین خواهند بود.

فرهادی افزود: حمایت و پشتیبانی همه جانبه از دانشجویان ایثارگر وظیفه مدیران آموزش عالی کشوراست و در این زمینه تنها تقویت توانمندی های علمی تخصصی مدنظر نیست بلکه حمایت از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و گروهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از اقدامات جاری و در دست اقدام است.

وی با اشاره به فعالیت های خود در سال های جنگ تحمیلی برای تقویت بنیه علمی رزمندگان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در جبهه های نبرد گفت: بسیاری از همان دانشجویان امروز در دانشگاه‌ها و عرصه مدیریت کشور منشا برکات و خدمات خیر به مردم و نظام اسلامی هستند.

وزیر علوم با اشاره به موفقیت های علمی ایران در دنیا و کسب جایگاه‌های برتر در علوم نانو، بایو، هسته ای، مهندسی پزشکی و پزشکی گفت: این دستاوردها نتیجه فرهنگ ایثارگری و فداکاری و بویژه استقامت و پایداری است که میراث دوران مقدس است .

وی ضمن تاکید بر خدمت بی منت و عزتمندانه به خانواده ایثارگران افزود: خوشبختانه دانشجویان و دانش آموزان ایثارگر از توان علمی خوبی برخوردار هستند و کسب رتبه های تک رقمی در آزمون سراسری بدون لحاظ سهمیه، نشانه ای بر وجود این توانمندی بالا در خانواده ایثارگران است.