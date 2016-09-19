  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

دو خبر از تلویزیون

خاطره‌بازی با آقای معلم/ شبنم قلی‌خانی مهمان «روبه راه» شد

خاطره‌بازی با آقای معلم/ شبنم قلی‌خانی مهمان «روبه راه» شد

حسین محب اهری مهمان برنامه «بوی ماه مدرسه» شبکه آموزش می شود و برنامه «روبه راه» شبکه دو نیز میزبان شبنم قلی خانی و حسین شمس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت حسین محب اهری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در برنامه «بوی ماه مدرسه» شبکه آموزش سیما برگزار می شود. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس برنامه «بوی ماه مدرسه» مراسم بزرگداشتی را با حضور حسین محب اهری بازیگر سینما و تلویزیون و بازسازی زنده برنامه مبصر پنج ساله کلاس برگزار می کند.

در این برنامه که به مدت ۳روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ روی آنتن می رود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تغییرات کتاب های درسی بررسی می شود. همچنین علاوه بر گفتگو با مدیران ارشد حوزه تعلیم و تربیت در برنامه «بوی ماه مدرسه»، اخبار زنده از آئین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور ارائه می شود.

برنامه «بوی ماه مدرسه» به همت گروه آموزش های رسمی شبکه آموزش سیما و تهیه کنندگی امیر قمیشی از اول مهر ماه به مدت سه روز از ۸ صبح تا ۲۱ روی آنتن می رود.

شبنم قلی خانی و حسین شمس مهمان «روبه راه» می شوند

برنامه «رو به راه» این هفته در آستانه بازگشایی مدرسه به موضوع تحصیل و آموزش پرداخته است. حسین شمس و شبنم قلی خانی، امشب ۲۹ شهریور مهمان «رو به راه» می‌شوند تا در رابطه با موضوع این هفته برنامه و عید غدیر صحبت کنند.

این برنامه زنده در این فصل همانند گذشته به موضوعات و معضلات اجتماعی می پردازد و موضوع مبتلابه جامعه را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و کارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

مجتبی فرجی، اشکان حاجی عبدالهی، حمید سعادتپور، محمد باریکانی، محسن سهرابی از جمله عوامل این برنامه هستند.

برنامه «رو به راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران و با اجرای مژده لواسانی از شنبه تا دوشنبه هر هفته بعد از اخبار ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه دو می‌رود.

کد مطلب 3773723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها