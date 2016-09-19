۱۹۸ مدرسه کانکسی در آذربایجان غربی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رحمانی ظهر دوشنبه در نشست خبری آغاز سالتحصیلی جدید با بیان اینکه مدارس کانکسی، ‌کمبود اعتبار و ایجاد مدارس پیش ساخته را از مشکلات پیش روی این اداره کل عنوان کردو افزود: هم اکنون استان به بیش از پنج هزار کلاس درس نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار و ۶۷۲ کلاس درس نیز نیاز به مقاوم سازی دارند اظهارداشت:‌ دو هزار و ۸۶۲ کلاس درس ۸۶۲ کلاسد نیز نیازمند تخریب و بازسازی است.

رحمانی از وجود ۳۰۰ کلاس استیجاری در استان نیز خبرداد و گفت: سه هزار کلاس درس با سیستم حرارتی سنتی در آذربایجان غربی وجود دارد و سایت های مسکن مهر استان هم به ۷۹۴ کلاس نیاز دارند.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی اضافه کرد: در فضای آموزشی با مشکل جدی مواجه بوده و نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

رحمانی کل بودجه مصوب سالجاری را ۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد که در چهار ماهه اول امسال ۳.۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است ادامه داد:

وی از برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز، توسعه مدارس غیر دولتی و امکان واگذاری فضای آموزشی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: کل بودجه مصوب سالجاری برای اداره کل نوسازی استان را ۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد.