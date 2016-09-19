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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی:

۱۹۸ مدرسه کانکسی در آذربایجان غربی وجود دارد

۱۹۸ مدرسه کانکسی در آذربایجان غربی وجود دارد

ارومیه - مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از وجود ۱۹۸ مدرسه کانکسی در سطح استان خبر داد.

به  گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رحمانی ظهر دوشنبه در نشست خبری آغاز سالتحصیلی جدید با بیان اینکه مدارس کانکسی، ‌کمبود اعتبار و ایجاد مدارس پیش ساخته را از مشکلات پیش روی این اداره کل عنوان کردو افزود: هم اکنون استان به بیش از پنج هزار کلاس درس نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار و ۶۷۲ کلاس درس نیز نیاز به مقاوم سازی دارند اظهارداشت:‌ دو هزار و ۸۶۲ کلاس درس ۸۶۲ کلاسد نیز نیازمند تخریب و بازسازی است.

رحمانی از وجود ۳۰۰ کلاس استیجاری در استان نیز خبرداد و گفت: سه هزار کلاس درس با سیستم حرارتی سنتی در آذربایجان غربی وجود دارد و سایت های مسکن مهر استان هم به ۷۹۴ کلاس نیاز دارند.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی اضافه کرد: در فضای آموزشی با مشکل جدی مواجه بوده  و نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

رحمانی کل بودجه مصوب سالجاری را ۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد که در چهار ماهه اول امسال ۳.۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است ادامه داد:

وی از برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز، توسعه مدارس غیر دولتی و امکان واگذاری فضای آموزشی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: کل بودجه مصوب سالجاری برای اداره کل نوسازی استان را ۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد.

کد مطلب 3773731

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