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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

هم‌زمان با عید غدیر انجام می شود؛

اجرای جشن ولایت در ۹۰ نقطه شهری و روستایی نهاوند

اجرای جشن ولایت در ۹۰ نقطه شهری و روستایی نهاوند

نهاوند - رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند از برنامه‌ریزی‌ برای برگزاری مراسم ویژه جشن عید غدیر در بیش از ۹۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی ظهر دوشنبه در همایش «بانوان ولایی» که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در نهاوند برگزار شد، گفت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته با ائمه جماعات و هیئت‌امنای مساجد و شورای هیئات مذهبی در نهاوند مراسم جشن عید غدیر در بیش از ۳۰ مسجد شهری و ۶۰ مسجد روستایی برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه عید غدیر خم از اعیاد مهم مسلمانان و به‌ویژه شیعیان محسوب می‌شود، گفت: مجموعه‌های فرهنگی نهاوند برگزاری برنامه‌های ارزنده و نویی برای گرامیداشت این روز در دستور کار خود قرار دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: برگزاری باشکوه برنامه‌های جشن عید غدیر سبب ارتقا سطح معرفتی عموم مردم در مورد امامت و ولایت، تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی می‌شود.

وی بابیان اینکه سخنرانان مراسم‌ جشن‌های غدیر باید به معرفی این روز بزرگ برای جوانان بپردازند، گفت: با توجه به ارزش و ویژگی عید غدیر پیام آن باید برای تمامی افراد جامعه اسلامی بازگو شود و درصدد تبیین رسالت و فرهنگ این عید فرخنده و بزرگ برآیند.

حجت‌الاسلام محبی گفت: قرائت خطبه غدیر، پرداختن به مسئله ولایت و اهمیت غدیر توسط روحانیون، مولودی‌خوانی، نصب بنر با مضامین گرامیداشت غدیر، ارسال پیامک‌های تبریک به شبکه تبلیغ و افراد شاخص و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی به مناسبت عید غدیر در شهرستان نهاوند است.

وی افزود: تمامی این برنامه با محوریت روحانیون مستقر، خود استقرار، بومی، طرح هجرت و اعزامی از قم انجام می‌شود.

کد مطلب 3773732

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