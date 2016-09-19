اجرای جشن ولایت در ۹۰ نقطه شهری و روستایی نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی محبی ظهر دوشنبه در همایش «بانوان ولایی» که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در نهاوند برگزار شد، گفت: طی هماهنگیهای صورت گرفته با ائمه جماعات و هیئتامنای مساجد و شورای هیئات مذهبی در نهاوند مراسم جشن عید غدیر در بیش از ۳۰ مسجد شهری و ۶۰ مسجد روستایی برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه عید غدیر خم از اعیاد مهم مسلمانان و بهویژه شیعیان محسوب میشود، گفت: مجموعههای فرهنگی نهاوند برگزاری برنامههای ارزنده و نویی برای گرامیداشت این روز در دستور کار خود قرار دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: برگزاری باشکوه برنامههای جشن عید غدیر سبب ارتقا سطح معرفتی عموم مردم در مورد امامت و ولایت، تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی میشود.
وی بابیان اینکه سخنرانان مراسم جشنهای غدیر باید به معرفی این روز بزرگ برای جوانان بپردازند، گفت: با توجه به ارزش و ویژگی عید غدیر پیام آن باید برای تمامی افراد جامعه اسلامی بازگو شود و درصدد تبیین رسالت و فرهنگ این عید فرخنده و بزرگ برآیند.
حجتالاسلام محبی گفت: قرائت خطبه غدیر، پرداختن به مسئله ولایت و اهمیت غدیر توسط روحانیون، مولودیخوانی، نصب بنر با مضامین گرامیداشت غدیر، ارسال پیامکهای تبریک به شبکه تبلیغ و افراد شاخص و برپایی ایستگاههای صلواتی از مهمترین برنامههای اجرایی به مناسبت عید غدیر در شهرستان نهاوند است.
وی افزود: تمامی این برنامه با محوریت روحانیون مستقر، خود استقرار، بومی، طرح هجرت و اعزامی از قم انجام میشود.
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