اخاذی ۴۵ میلیاردی از شریک تجاری با کمک باند زورگیران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرماندهی انتظامی استان زنجان، سردار علیرضا صالحی افزود: چندی پیش، فردی به نام "رضا" به پلیس آگاهی زنجان مراجعه و اعلام کرد با فردی به نام " و " به صورت مشارکتی فعالیت اقتصادی داشته اما به علت یک سری اختلافات، با وی قطع رابطه کرد اما "و" به همراه سه نفر دیگر به بهانه ای شاکی پرونده را به منزل خود کشانده و ضمن تهدید پنج فقره سفته و سند به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را از وی اخاذی کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت پرونده، تیمی مجرب از ماموران پلیس آگاهی، تحقیقات خود را برای بررسی موضوع پرونده آغاز کردند و در ادامه برای روشن شدن موضوع، "و" ( شریک شاکی پرونده) به پلیس آگاهی دعوت شد.

ادامه داد: "و" در تحقیقات پلیسی مدعی شد که "ر" ( شاکی پرونده) پنج فقره سفته و سند به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت ضرر و زیانی که در شراکت متضرر شده بود به وی داده است؛ از سوی دیگر "ر" به همراهی سه همدستش قصد داشت با تهدید اسناد و مدارک از من اخاذی کند که موفق نشدند.

صالحی افزود: با توجه به اینکه در این پرونده هر دو علیه همدیگر مدعی بودند تحقیقات ویژه ای جهت کشف حقیقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان انجام گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی دریافتند که " و" به علت ورشکستگی چند میلیاردی، نقشه ای را طراحی و با همدستی سه نفر دیگر، شریک قبلی خود (ر) را به منزلش دعوت و با تهدید، وی را مجبور به امضاء سفته و سندی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال کرده و سپس موضو ع را به پلیس وارونه جلوه داده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به سابقه دار بودن " و" و همدستانش در زمینه جرایم مالی و خشن، گفت: با مشخص شدن موضوع، سه همدست دیگر "و" طی عملیات ضربتی دستگیر شدند.

صالحی ادامه داد: با ارائه مدارک و قرائن موجود از سوی کارآگاهان، "و" اقرار کردکه با نقشه قبلی شریک سابق خود "ر" را به منزلش کشانده و با همدستی سه نفر و توسل به زور و تهدید، ۴۵ میلیارد ریال اخاذی کرده است؛ همدستان وحید نیز پس از اعتراف به جرم خود با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند .

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه امروز پلیس از توانمندی بسیار بالایی در کشف جرم برخوردار است، گفت : پلیس با مجرمان و قانون شکنان به شدت برخورد و تلاش می کند عدالت را در جامعه به بهترین وجه اجرا کند.