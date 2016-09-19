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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه وبویراحمد:

کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی وفرهنگی است

کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی وفرهنگی است

یاسوج- مدیرکل بهزیستی کهگیلویه وبویراحمد گفت: آسیبهای اجتماعی برگرفته از عوامل مختلفی است که کاهش آن نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا موسوی ظهر دوشنبه در نشست آسیبهای اجتماعی استان افزود: برنامه های فرهنگی و آموزشی و تقویت بنیان خانواده ها، مهمترین راهکار کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است.

وی بیان کرد: تقویت آموزش و برگزاری کارگاههای علمی و آموزشی به عنوان برنامه های اولویت دار بهزیستی برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.

موسوی افزود: تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید در همه دستگاهها مورد توجه قرار بگیرد.

جانشین اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: ۵۵هزار دانشجو در استان وجود دارد و سالانه ۱۳هزار نفر نیز در استان فارغ التحصل می شوند.

علی صفدری افزود: براین اساس تقویت فضای کسب وکار برای افزایش امید به زندگی وکاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: ترویج فرهنگ دینی وآگاهی بخشی برای خانواده ها و مدارس از راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی است.

کد مطلب 3773735

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