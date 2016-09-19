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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه:

برنامه‌ای برای تماس تلفنی با «اوباما» در دستور کار نیست

برنامه‌ای برای تماس تلفنی با «اوباما» در دستور کار نیست

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که برنامه‌ ای برای تماس تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور با همتای آمریکایی اش وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) امروز اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هیچ برنامه ای برای برقراری تماس تلفنی با «باراک اوباما» همتای آمریکائی خود ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به این سوال که آیا رؤسای جمهور دو کشور روسیه و آمریکا درباره تحولات اخیر در سوریه به صورت تلفنی به گفتگو خواهند پرداخت، ادامه داد: خیر تاکنون برنامه ریزی برای این امر انجام نشده و لذا این تماس تلفنی در دستور کار نیست.

لازم به ذکر است به دنبال توافق آتش بس میان آمریکا و روسیه در سوریه که از دوشنبه قبل به اجرا گذاشته شد؛ امیدها برای آغاز فرایند سیاسی در حل بحران سوریه افزایش یافت. لیکن نیروی هوائی ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا دو روز قبل با حمله به مواضع سوریه در دیر الزور امیدها را به یأس تبدیل کرد و معیارهای دوگانه واشنگتن درباره صلح در سوریه و مبارزه با تروریسم را با چالش مواجه کرد.

کد مطلب 3773741

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