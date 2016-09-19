نتایج نهایی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد پنجشنبه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علوی فاضل امروز در نشست خبری گفت: در دوره های کارشناسی با آزمون این دانشگاه برای سال ۹۵ حدود ۷ هزار نفر در ۷۰۴ کدرشته محل پذیرش می شوند.

وی افزود: ثبت نام پذیرفته شدگان این دوره از روز شنبه سوم مهر ماه آغاز می شود و پیش بینی می کنیم آمار افرادی که در این دانشگاه ثبت نام می کنند از آمار پذیرفته شدگان نهایی کمتر باشد.

سخنگوی دانشگاه آزاد با بیان اینکه رشته های دندان پزشکی، داروسازی و پزشکی دارای بیشترین رقابت بودند، خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ هزار نفر در رشته‌های پزشکی این دانشگاه پذیرفته می شوند که این پذیرش با ابلاغ وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

علوی فاضل اضافه کرد: ظرفیت رشته های پزشکی این دانشگاه در سال ۹۲ حدود ۲۸ هزار نفر بود که طبق تعامل مناسب دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت و برنامه ریزی برای کیفی سازی این دوره ها، میزان ظرفیت این رشته ها به ۱۰ هزار نفر کاهش یافته است.

مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد تا ۹ مهرماه

سخنگوی دانشگاه آزاد با بیان اینکه متقاضیان تا ۹ مهر ماه مهلت دارند در دوره های بدون آزمون این دانشگاه ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: داوطلبانی که تاکنون نیز اقدام به ثبت نام در دوره های بدون آزمون این دانشگاه کرده اند می توانند اطلاعات مربوط به رشته انتخابی و محل تحصیل خود را ویرایش کنند.

وی عنوان کرد: دانش آموزانی که شهریور ماه از دوره دبیرستان فارغ التحصیل می شوند و مدرک پیش دانشگاهی آنها هنوز صادر نشده، می توانند با اخذ تاییدیه از آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام در دوره های با آزمون و بدون آزمون این دانشگاه ثبت نام کنند.

علوی فاضل گفت: قرار است آزمون دوره های کارشناسی ارشد و دکترا به صورت سراسری و یکپارچه برگزار شود و ما منتظر ابلاغیه شیوه‌نامه اجرایی این قانون هستیم.

سخنگوی دانشگاه آزاد اضافه کرد: هنوز ابلاغیه ای به دانشگاه آزاد نرسیده و هر زمان که این ابلاغیه به این دانشگاه ارسال شود، ما تابع قوانین رفتار می کنیم.

وی تاکید کرد: تمامی پذیرش های دانشگاه آزاد در سال های گذشته و امسال دارای مجوز قانونی است و هیچ فردی حق ندارد به پذیرفته شدگان این دانشگاه نگرانی وجود مشکل در مدارک دانشجویان را القاء کند.

امسال دانشگاه آزاد هیچ رشته بدون مجوزی ندارد

علوی فاضل خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان این دانشگاه طبق مقررات پذیرفته شده اند و امسال این دانشگاه هیچ رشته فاقد مجوزی ندارد.

سخنگوی دانشگاه آزاد اظهار داشت: مدارک تمامی دانشجویان این دانشگاه به صورت قانونی و زیر نظر مراجع ذی‌صلاح صادر شده است.

اعلام نتایج دوره‌های ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد تا پایان هفته

علوی فاضل گفت: نتایج دوره های بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه حداقل تا پایان هفته جاری و یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در دوره های بدون آزمون این دانشگاه، پذیرش بر اساس معدل است بنابراین باید اطلاعات افراد متقاضی از معاونت دانشجویی دانشگاه استعلام شود، بنابراین فرآیند استعلام و بررسی مدارک زمان‌بر است و همین امر موجب شده تا اعلام نتایج این دوره ها کمی با تاخیر مواجه شود.

سخنگوی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: امسال بومی گزینی در رشته محل های این دانشگاه به حداکثر رسیده و بیش از ۲ هزار رشته محل دوره دکترا و ۷ هزار رشته محل کارشناسی ارشد این دانشگاه، بومی گزینی شده اند.

بررسی اعلام تکمیل ظرفیت دوره‌های ارشد و دکترای دانشگاه آزاد

علوی فاضل اظهار داشت: تا پایان هفته اول مهر ماه، ارزیابی ها در خصوص میزان ثبت نام در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه انجام می شود و بر این اساس برنامه اعلام تکمیل ظرفیت ها نیز مشخص خواهد شد.

وی گفت: پس از مشخص شدن ظرفیت های خالی این دانشگاه ممکن است تکمیل ظرفیت برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا اعلام شود.

سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید کرد: به داوطلبان توصیه می کنیم که در صورت قبولی به دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند و اگر تکمیل ظرفیت این دانشگاه اعلام شد می توانند در این مرحله ثبت نام کرده و اگر وجهی را نیز پرداخت کرده باشند، به آنها بازپرداخت خواهد شد.

علوی فاضل افزود: در رشته های کاردانی و کارشناسی غیرپزشکی این دانشگاه که با عدم اقبال متقاضیان مواجه هستیم، کاهش شهریه تا سقف ۵۰ درصد را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: همچنین رشته هایی که از سوی نقشه جامع علمی کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی به عنوان رشته های دارای اولویت نیز مشخص شده‌اند، بر اساس تصویب هیات امناهای استانی می توانند مشمول کاهش شهریه تا سقف ۵۰ درصد نسبت به شهریه سال ۹۴ شوند.