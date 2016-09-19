بهره برداری از تصفیه خانه دوم شهرک صنعتی شیراز تا ۴ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس ، شاهپور قنبری در بازدید از عملیات اجرایی این طرح ، بر تسریع در عملیات اجرایی تاکید کرد وگفت: با بهره برداری از این تصفیه خانه ،روزانه بیش از ۲۵۰۰مترمکعب به ظرفیت تصفیه پساب صنعتی افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تصفیه خانه شماره ۱در شهرک صنعتی شیراز با ظرفیت تصفیه روزانه۲۵۰۰مترمکعب در مرحله فعالیت است گفت:با توجه به گسترش شهرک صنعتی و فعال شدن واحد های جدید ،ایجاد این طرح در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی طرح ۲تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با اعتباری افزون بر ۲۸میلیارد ریال در حال اجراست، گفت: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس تامین و پرداخت می شود.

قنبری در ادامه با بیان اینکه تمام مراحل اجرای این طرح توسط متخصصان استان فارس در حال اجرا است گفت: متخصصان داخلی در زمینه طراحی ،ساخت و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب به توانمندی های چشمگیری دست یافته اند.

وی در ادامه افزود: این طرح شامل بخشهای هوادهی ،ته نشینی و لجن خشک کن است و پساب ورودی پس از انجام مراحل تصفیه و رفع آلایندگی، جهت آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس اجرای این طرح را در راستای سیاستهای این شرکت در زمینه توجه به مسائل زیست محیطی بیان کرد و گفت: معتقدیم توسعه صنعت بدون در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی توسعه پایدار نخواهد بود.