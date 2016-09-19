  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

اخبار امنیتی سوریه/

هلاکت بیش از ۲۵ تروریست در حومه حماه/ خروج ۲۵۰ مسلح از حمص

هلاکت بیش از ۲۵ تروریست در حومه حماه/ خروج ۲۵۰ مسلح از حمص

نیروهای ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود در مبارزه با گروه های تروریستی دهها نفر از عناصر تکفیری را در حومه حماه و درعا به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود در مبارزه با گروه های تروریستی در این کشور موفق شدند شمار زیادی از آنها را به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه حمله گروه تروریستی موسوم به «جیش الفتح» به مناطقی در حومه شمالی حماه را خنثی و تلفاتی را به تروریست ها وارد کردند.

در پی این عملیات، بیش از ۲۵ تکفیری به هلاکت رسیدند و تجهیزات نظامی متعلق به این تروریست ها نیز منهدم شد.

همچنین شمار زیادی از عناصر تروریستی جبهه النصره در حومه منطقه «داعل» در شمال درعا در درگیری با نیروهای ارتش سوریه کشته شدند.

به علاوه ارتش سوریه یک بولدوزر تروریست های جبهه النصره را در منطقه داعل به وسیله موشک هدایت شونده منهدم کرد.

۲۵۰ فرد مسلح طبق توافقات صورت گرفته با دولت سوریه با کمک هلال احمر سوریه از محله «الوعر» در شهر حمص خارج شدند.

از سوی دیگر یک بمب کار گذاشته شده در خودرو متعلق به گروه های مسلح در حومه غربی دمشق پایتخت سوریه منفجر شد.

کد مطلب 3773755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها