داوران پنجمین دوره مسابقه «هزار صدا» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره موسیقی پاپ مسابقه «هزار صدا» با داوری رضا تاجبخش، علیرضا ارجینی و شهاب رمضان چهارشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

دراین برنامه رضا تاجبخش به عنوان کارشناس موسیقی، شهاب رمضان در حوزه خوانندگی و امیر ارجینی در حوزه شعر و ترانه آثار شرکت کنندگان را بررسی و نفرات برگزیده را برای ورود به دور بعدی انتخاب می کنند.

در این برنامه رحمان خواننده پاپ که آلبوم «یه عشق» از وی به تازگی منتشر شده با نوازندگی آهنگساز آثارش مدوید لطیفی قطعاتی را اجرا می کند.

مسابقه «هزارصدا» با هدف معرفی گروه ها، استعدادها و چهره های درخشان و جوان عرصه موسیقی هر ماه در بخش های موسیقی سنتی و موسیقی پاپ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.