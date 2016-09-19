اجرای طرح ویژه اورژانس کشور برای بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس اظهار داشت: داشتن روحیه شاداب و سرزنده از مهمترین ویژگی های دانش آموزی برای حضور در مدارس و پشت نیمکت های درس است که حفاظت از این آینده سازان نیز وظیفه ای همگانی است به صورتی که نیروهای اورژانس در ساعت هفت صبح در محل های پرتردد و میادین اصلی مستقر می شوند.

وی افزود: به همین منظور هماهنگی های لازم با راهور و کنترل ترافیک برای قرار دادن نماینده اورژانس برای هماهنگی بیشتر انجام شده است و اورژانس هوایی و تمامی پایگاه های اورژانس در زمان بازگشایی مدارس برای سرویس دهی بهتر و بیشتر به دانش آموزان بسیج شده اند.

کولیوند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در مهرماه امسال در شهر تهران بیش از دو میلیون دانش آموز سفرهای درون شهری خود را آغاز می کنند و به صورت طبیعی تعداد رفت و آمدها بیشتر شده و امکان وقوع حوادث احتمالی نیز افزایش پیدا می کند؛ اورژانس نیز طرح ویژه مهر ماه و آغاز بازگشایی مدارس را برای کاهش بلایا و حوادث و تلفات احتمالی آغاز می کند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور با بیان اینکه طرح ویژه بازگشایی مدارس اورژانس کشور همزمان با آغاز مهرماه، شروع می شود، تصریح کرد: در این طرح نقاط پرخطر و پرتردد شهر تهران و همچنین سایر مناطق کشور شناسایی شده و اکیپ های اورژانسی در آن محل ها مستقر می شوند.

وی گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که تلاش می شود در این طرح به خوبی به مرحله اجرا گذاشته شود حضور به موقع اکیپ های اورژانس در صحنه حادثه و همچنین کاهش زمان انتظار برای رسیدن آمبولانس توسط مصدومان است.

کولیوند با بیان اینکه امیدواریم ایام آغازین سال تحصیلی جدید بدون وقوع حادثه سپری شود، اذعان داشت: آماده باش نیروهای امداد رسان و اورژانسی و همچنین دستگاه های درمانی می تواند در چنین مواقعی از سال از میزان بار تلفات بکاهد.

وی افزود: در طرح ویژه اورژانس کشور برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور دو هزار و ۱۴۹ دستگاه آمبولانس و ۵۷ اتوبوس آمبولانس، ۴۴ موتور لانس برای عبور از ترافیک شهری در کلان شهرها و همچنین ۱۲ هزار و ۷۹۱ نیروی عملیاتی فوریت های پزشکی حضور خواهند داشت.

آماده باش ۲۱ فروند بالگرد اورژانس در طرح اورژانس کشور برای بازگشایی مدارس

کولیوند خاطرنشان کرد: همچنین برای اقدامات به موقع در صورت وقوع حوادث احتمالی ۲۱ بالگرد اورژانس نیز در حالت آماده باش قرار می گیرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور عنوان کرد: این طرح از سوم مهرماه تا هشتم مهرماه به مدت یک هفته ادامه دارد و تلاش می شود که اقدامات اورژانس در این ایام بدون مشکل و نقص باشد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تردد دانش آموزان در روزهای آغازین مهرماه با شروع کلاس های دانشگاه و سفر نزدیک به دو میلیون دانشجوی دانشگاه های تهران به پایتخت بار ترافیک در این ایام به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند و همین موضوع سبب می شود که ما نیروهای اورژانسی را در سراسر پایتخت و به ویژه مسیرهای پرتردد مستقر کنیم.

آمبولانس های اورژانس در ۱۱۳ نقطه پرتردد تهران مستقر می شوند

رئیس اورژانس کشور عنوان کرد: در ۱۱۳ نقطه پرتردد آمبولانس های اورژانس مستقر می شوند به این گونه که در ناحیه غرب در ۳۰ نقطه، در ناحیه شرق در ۲۷ نقطه، در ناحیه جنوب در ۲۸ نقطه و در ناحیه شمال در ۱۹ نقطه و در اسلامشهر نیز در ۹ نقطه نیروهای اورژانس مستقر می شوند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تأکید کرد: وظیفه ما حفاظت از جان مردم است و اطمینان می دهیم که نیروهای اورژانس در هیچ زمانی از انجام وظایف خود کوتاهی نکرده و با دقت در راستای کاهش حوادث و تلفات تلاش کنند.

وی گفت: بار دیگر آغاز سال تحصیلی را به تمامی آینده سازان کشور تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشند.