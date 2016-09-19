به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر دوشنبه در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های روز جهانی جهانگردی اظهار داشت: پنجم مهر ماه روز جهانی جهانگردی است و شعار امسال «همه برای گردشگری، گردشگری برای همه» است.

وی بیان داشت: محوریت برنامه‌های این روز با معلولان می‌باشد و در آن روز نواختن زنگ مدرسه و بازدید از مدارس معلولان و کم شنوایان، نابینایان و کم بینایان و اهدای جوایز بخشی از برنامه‌ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم عنوان کرد: خادمان گردشگری قم در هتل ونوس قم گردهم می‌آیند و در آن از فعالان برتر این عرصه در هر بخش تجلیل می‌شود.

وی با بیان اینکه عصر روز جهانی جهانگردی نیز باغ رستوران باجک افتتاح می‌شود، گفت: این باغ رستوران خانه قدیمی بوده که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به یک مکان گردشگری تبدیل شده است.

برگزاری سه تور گردشگری در قم

رضایی با بیان اینکه ۵۰۰ واحد گردشگری در قم وجود دارد، اظهار کرد: سه تور گردشگری برای معلولان، سالمندان و مدیران بخش گردشگری روز ششم مهرماه برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: جشن ویژه معلولان همزمان با فرارسیدن روز جهانی جهانگردی در قم برگزار می‌شود.