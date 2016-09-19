قدردانی معاون وزیرخارجه از ارمنستان برای لغو روادید اتباع ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه دیروز با «شاوارش کوچاریان» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات که در چارچوب نشست های سیاسی دوره ای معاونین وزاری امور خارجه دو کشور برگزار شد طرفین در خصوص موضوعات مربوط به روابط دو جانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

معاون آسیا و اقیانوسیه کشورمان با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور همسایه بر افزایش رفت و آمدها و رایزنی مقامات عالیرتبه دو کشور و توسعه تبادلات سیاسی و اقتصادی دو جانبه با ارمنستان تاکید کرد.

وی در ادامه ضمن تشکر از مواضع همسوی ارمنستان در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی ایران، از تصمیم ایروان مبنی بر برقراری نظام لغو روادید برای اتباع ایرانی قدردانی کرد و آن را سبب افزایش بی سابقه سفر گردشگران دو کشور بر شمرد.

معاون وزیر خارجه ارمنستان هم در این ملاقات با اشاره به نقش بی نظیر جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و صلح در منطقه به همسویی مواضع دو کشور در قبال بحران در عراق و سوریه اشاره و بر آمادگی دولت متبوع خود به منظور توسعه همکاری های اقتصادی با تهران به ویژه در حوزه های انرژی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل تاکید کرد.

کوچاریان همچنین با توجه به همکاری های جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اورآسیا، کشور متبوع خود را به عنوان دروازه ورود ایران به این اتحادیه تجاری دانسته و خواستار همکاری های چند جانبه با مشارکت سایر کشورهای ذینفع در ایجاد و تعریف کریدورهای جدید حمل و نقل جاده ای و ریلی بین دو کشور شد.

تاکید بر حفظ ثبات، احترام به حق تعیین سرنوشت و حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه از دیگر نکات مطرح شده در این دیدار بود.