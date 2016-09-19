غدیر مایه وحدت است/ تبیین مسئله غدیر با کارشناسی و طرح علما

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از نخبگان دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: مسئله تبلیغ در جامعه مسئله ای بسیار مهم است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سلاح تبلیغ از سلاح نظامی برنده تر است، افزود: اطلاعات در هر دو سلاح حرف اول را می‌زند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: نقطه های جهل، نفس و شیطان در سلاح تبلیغ و نوع سلاح و عمل در سلاح نظامی باید به درستی شناسایی شود.

وی با اشاره به اینکه همه مسلمین داعیه ای واحد دارند، گفت: دستی بیگانه با ایجاد تفرقه در جامعه مسلمانان را پراکنده و به جان یکدیگر می‌اندازد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه دشمن اصلی انقلاب و اسلام غرب است، بیان کرد: فرعون های زمان جمع می‌شوند تا بر مسلمانان جنگ کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن را باید از دوست نادان جدا کرد، اظهار داشت: دشمن در کارهای تبلیغاتی علیه مسلمانان سنگ تمام گذاشته است و به صورت هنرمندانه و کارشناسی شده ایران را برای نسل های جدید جهان تروریست معرفی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه متاسفانه امروزه با انجام تبلیغاتی که انجام می‌دهیم مسلمانان را بر علیه دیگر مسلمانان بر می‌انگیزیم، گفت: تبلیغات به عنوان سلاحی بزرگ باید اثر بخش باشد.

وی با اشاره به اینکه غدیر مایه وحدت است، اظهار کرد: غدیر نباید به عنوان یک جبهه برای مسلمانان مطرح شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه هیچ مسئله ای با زور حل نمی‌شود، افزود: مبلغ باید با زبان مخاطب خود صحبت کند چراکه به تعبیر قرآن کریم اگر ابلاغ مبین باشد کافی است.

وی با اشاره به اینکه کارها را اگر به دست عالمان سپرد مشکلی پیش نخواهد آمد، اظهار کرد: باید رد پای زمینه تفرقه را در ستمگرانی پیدا کنیم که در جامعه نفوذ کردندو بر زیر مجموعه های خود تاثیر گذاشته‌اند.

اعزام ۱۰ طلبه دانشگاه امام صادق(ع) به خراسان جنوبی

علی کیانی، نماینده دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع)، نیز در این جلسه اظهار کرد: ده طلبه از دانشگاه امام صادق (ع) با هدف وحدت و تقریب در بین مذاهب به استان خراسان جنوبی اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات مختلف، جلسات برای کنکوری‌ها، حلقه های صالحین و اطعام شب و روز عید از برنامه های ویژه این کاروان است، افزود: کاروان مبلغ صادقین برای اولین بار دهمین سفر خود را به استان خراسان جنوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه امیرالمومنین متعلق به همه مسلمانان جهان است، گفت: این کاروان بیش از ۲۵ برنامه مختلف برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این کاروان کار خود را از شهرستان درمیان و روستاهای اطراف آن آغاز می‌کند، بیان کرد: کاروان صادقین دوم مهرماه استان خراسان جنوبی را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد.

کیانی ادامه داد: بیش از سه هزار جلد کتاب در موضوع های مختلف بین مردم استان توزیع خواهد شد.