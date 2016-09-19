بهره برداری از۱۰۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه همایش «رفسنجان، تدبیر، تلاش و توسعه» در تالار خیان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار کرد: این همایش که از ۲۴ شهریور ماه آغاز شده و امروز اختتامیه آن است حرکتی بود با مشارکت و همت و همراهی کسانی که برای آینده رفسنجان دل می سوزانند.

وی با بیان اینکه ترکیب همایش از یکسری برنامه های فرهنگی، هنری ورزشی، نمایشگاهی و کارگاههای تخصصی بود، افزود: به دنبال این بودیم یک بار دیگر رفسنجان را با وضعیت موجود معرفی کنیم.

فرماندار رفسنجان افزود: رفسنجان به تولید محصول پسته در جهان نام آشنا است و هم به خاطر منابع انسانی بسیار ارزشمندش، هم به خاطر سختکوشی که تلاش مردم رفسنجان در طول سالهای گذشته و روحیه مشارکت بالای آنها سبب شده خیلی از زیرساختها فراهم شود.

ملانوری ادامه داد: ۱۱ واحد دانشگاهی، هفت حوزه علمیه، مراکز تحقیقاتی، واحدهای تولیدی خوبی دارد و تولید پسته این شهرستان برای کشور ارزآوری کرده است.

وی با بیان اینکه رفسنجان بحرانی ترین دشت آبی کشور است، تصریح کرد: هم سطح آبهای زیرزمینی و هم تولید محصول پایین رفته و به این دلیل سبب کاهش سطح درآمدهای مردم و کاهش سطح اشتغال و از طرفی رشد آسیبهای اجتماعی شده و باعث شده رفسنجان چهره دیگری به خود بگیرد.

این مسئول اضافه کرد: راهکارهایی که می شود اندیشیدید برای توسعه شهرستان احصا نمی شد مگر اینکه کسانی که رفسنجان را می شناسند گردهم آمده و توانایی و ظرفیت خود را در اختیار توسعه شهرستان قرار دهند.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه رفسنجان از نظر منابع انسانی و سرمایه های مالی غنی است، تصریح کرد: وجود جاذبه های گردشگری در این شهرستان می تواند برای شهرستان درآمدزا باشد و اقتصاد تک محصولی ما را نجات دهد. البته باید با این تفکر پیش رفت که نام پسته باید همیشه همراه رفسنجان باشد و کشاورزی پسته را حفظ کرد.

فرماندار رفسنجان ارتباط بین دانشگاهها و صنعت را در رفسنجان بسیار ضعیف دانست و بیان کرد: هنوز باغداران و کشاورزان ارتباط خوبی با واحدهای دانشگاهی ندارند و از ظرفیت این واحدهای آموزشی در شهرستان استفاده نمی شود.

فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه امروز باید راهی جدید برای حل مشکلات پیدا کرد، بیان کرد: این همایش در ابتدا بحث معرفی شهرستان را در دستور کار قرار داد و سپس زمینه ای برای مشارکت همگان در پیشرفت شهرستان را ایجاد کرد.

ملانوری به برنامه های همایش اشاره کرد و گفت: پسته ای که حاصل دسترنج کشاورزان رفسنجانی است و این سالها خدمت بزرگی را به کشور کرده و در جهان شناخته می شود هیچ وقت پسته به نام این مردم و این شهرستان ثبت نشده بود که با همکاری سازمان میراث فرهنگی این کار انجام و پسته رفسنجان ثبت ملی گردید و جشن ثبت ملی پسته و رونمایی از تمبر آن نیز در روزهای گذشته برگزار شد.

وی به حضور ۶۰۰ نفر از ۲۰ استان کشور در جشنواره بازیهای بومی محلی کشور اشاره کرد و ابرازداشت: این جشنواره زمینه را برای ایجاد یک نشاط اجتماعی و ارتباط نمایندگان این ۲۰ استان با واحدهای تولیدی شهرستان فراهم کرد.

ملانوری افزود: جشنواره شو اسب را داشتیم و در شهرستان ۳۳ واحد پرورش اسب با ۳ هزار رأس اسب که یکی از قطب های تولید و پرورش اسب تبدیل شده است.

فرماندار رفسنجان در ادامه خبر داد: بنای خانه حاج آقا علی به عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مکان اقامتی پذیرایی چهار ستاره تبدیل می شود که تا دهه فجر افتتاح می شود. ضمن اینکه هتل پاریز نیز که چندین سال راکد مانده بود نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی تا دهه فجر افتتاح می شود.

ملانوری یادآور شد: کمیسیون های تخصصی همایش راهکارهایی اندیشیدند برای رشد شهرستان و حل مشکلات شهرستان در آینده در قالب طرحهای کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت و طرحهایی که می تواند ظرفیت بخش خصوصی را به کار گیرد و سرمایه های مردم بیهود هدر نرود.

فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و امروز می بینیم که تاکنون در دو سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این شهرستان انجام شده و قابل تحسین و تقدیر است.