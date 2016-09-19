سومین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز از روز شنبه در دانشگاه شهیدبهشتی آغاز به کار کرد. این کنگره با حضور پروفسور عباس علوی، مبدع FDG – PET و رئیس همایش و پروفسور مجتبی زارعی دبیر علمی کنگره برگزار شد.

پروفسور زارعی در سخنرانی خود سازمان هایی را که از نقشه برداری مغز در داخل کشور حمایت می کنند معرفی کرد.

پروفسور تیپو عزیز، از دانشگاه آکسفورد(بهترین جراح مغز و اعصاب در انگلستان)، در پنل جراحی مغز و اعصاب کارکردی، سخنرانی خود با موضوع هدف گیری ساختار های عمیق مغز در اختلالات حرکتی (مانند پارکینسون) را ارائه کرد. این سخنرانی شامل معرفی چندین مورد جذاب از بیمارانی بود که تحت جراحی های مغزی قرار گرفته بودند و وضعیت پیش از جراحی آن ها با وضعیت پس از جراحی شان مقایسه شد.

در ادامه، دکتر حبیب الله خزایی، به بحث در مورد تشخیص و افتراق انواع بی خوابی به وسیله نقشه برداری مغزی پرداخت و چکیده ای از برجسته ترین مطالعات خویش در این زمینه را معرفی کرد.

دکتر مسعود طهماسیان، دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی نقشه بردای مغز ایران به تصویر برداری کارکردی از مغز در بیماران مبتلا به پارکینسون پرداخت. نتایج تحقیقات وی حاکی از وجود ویژگی هایی مشابه در تصویر مغزی بیماران مبتلا به بیماری هایی گوناگون بود که این نتیجه گیری می تواند مسیر روشن و پر اهمیتی جهت انجام پژوهش های آینده در این زمینه فراهم سازد.

این کنگره امروز با کنسرسیوم مراکز عصب شناختی و شناختی کل کشور به کار خود پایان داد.