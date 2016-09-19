تفکر کمیته امدادی از جامعه برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نمازی ظهر دوشنبه در نشست علمای اهل سنت و شیعه استان گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: مرکز ما با دوسال تاخیر اواخر سال ۹۳ شکل گرفت مسئولیت آن هم ملی و هم فرا بخشی است و ما حلقه وصلی هستیم که تلاش می کنیم با همت همه عوامل بتوانیم وظایف خود را اجرا کنیم.

وی افزود: همه پیامبران منادی فرهنگ هستند و پرداختن به بحث فرهنگ الویت اول ماست.

نمازی با بیان اینکه کشور ما با مشکلات زیادی رو به روست، اظهار کرد: ما در کشور با یک خشکسالی و قحطی اعتبار رو به رو هستیم اما با این وجود در بحث فرهنگ تا جایی که ممکن بود بودجه بخش های فرهنگی پرداخت شد و در بخش حوزه های علمیه این بودجه کاهش نیافت.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت کشور گفت: با هدایت ها و حمایت های مقام معظم رهبری دولت توانست کار خود را ادامه دهد و فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب تمام برنامه های دولت است.

حجت الاسلام نمازی اظهار کرد: باید تفکر کمیته امدادی از جامعه ما رخت ببندد و خودمان به فکر شکوفایی اقتصادمان باشیم.

وی با اشاره به فعالیت های معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری که در روستاهای کشور انجام شده است، گفت: برنامه ای تدوین شده تا در روستاها با هر نوع صنایع دستی به شرط داشتن استانداردهای لازم حمایت ها درقالب وام برای اشتغالزایی پرداخت شود.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نهاد ریاست جمهوری با انتقاد از افرادی که تلاش می کنند ناکارآمدی دولت را تبلیغ کنند، اظهار کرد: افرادی که به دولت تهمت می زنند و ناکارآمدی اش را تبلیغ می کنند درواقع ناکارآمدی نظام را تبلیغ کرده اند چون این دو از هم جدا نیستند.

حجت الاسلام نمازی افزود: بار فرهنگی برروی دوش ما روحانیون است و در بحث فرهنگی همانند بحث اقتصاد مقاومتی همه باید به پا خیزند.