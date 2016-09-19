یک دستگاه اتوبوس با خلافی ۱۸میلیون ریال در قاین توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت:در راستای برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راه شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه اتوبوس را به علت تخطی از سرعت مجاز متوقف کردند.

وی افزود:پس از توقف این خودرو و استعلام به دست آمده،مشخص شد که این خودرو دارای مبلغ ۱۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال خلافی معوقه و قید شکایت در سیستم است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد:برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از تردد خودرو های متخلف با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال جلوگیری و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.