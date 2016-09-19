موسوعه حکمت نامه علوی در دست تالیف است/ضرورت شناخت معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره امام علی(ع) پژوهان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صبح امروز، دوشنبه ۲۹ شهریوردر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور اساتید و پژوهشگرن ایرانی و خارجی برگزار شد.

آیت الله محمد محمدی ری شهری، رئیس موسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: به نظر بنده برای پژوهش درباره شخصیت امام علی (ع) سه کار باید انجام شود؛ اول از همه باید با ابعاد و عمق شخصیت ایشان آشنا شویم چون بدون شناخت معرفت این بزرگوار تحلیل در زمینه های مختلف ناقص خواهد بود.

وی افزود: دومین کار، مراجعه به منابعی است که در طول تاریخ اسلام درباره امام علی (ع) نوشته شده چراکه یک پژوهشگر تا همه منابع را مطالعه نکند نمی تواند تحلیل جامعی از این امام بزرگوار ارائه دهد. روزآمد کردن معارف علوی سومین اقدامی است که برای پژوهش درباره ایشان ضروری است. تاسیس پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها نیز در این حوزه می تواند بسیار کارآمد باشد. با در نظر داشتن این سه کاری که به آن اشاره شد پژوهشگران می توانند به آنها مراجعه کنند و با ابعاد و عمق شخصیت این امام بزرگ آشنا شوند.

آیت الله ری شهری ادامه داد: درباره منابعی که پژوهشگران باید به آن مراجعه کنند و آشنایی با ابعاد عمیق شخصیت امام علی (ع) در سال ۱۳۷۹ موسوعه امام علی (ع) تالیف شد گردآوری این مجموعه ۸ سال طول کشید و مخاطبان در این منبع می‌توانند با ابعاد مختلف شخصیتی ایشان آشنا شوند. در حدیثی آمده که علی‌شناس حقیقی و کامل، خدا و پیامبر اکرم (ص) است، بنابراین پژوهشگران برای شناخت حقیقی از این شخصیت بزرگ باید به سراغ خداوند و پیامبر بروند در غیراین‌صورت پژوهش آن‌ها کامل نخواهد بود. با همین نگاه بخش چهارم موسوعه امام علی (ع) به آیات و روایات از زبان قرآن، پیامبر، علی (ع) و اهل بیت (ع) بیان شده است. همچنین در این بخش هرآنچه قابل تصور باشد پیامبر (ص) درباره امام علی (ع) گفته است.

رئیس موسسه دارالحدیث اضافه کرد: منابعی که یک پژوهشگر برای مراجعه به آن احتیاج دارد به همراه عصاره آنچه در همه منابع معتبر آمده در چند جلد موسوعه امام علی (ع) آمده و خلاصه شده بنابراین برای روزآمدسازی آن بخش عمده ای از کار انجام شده است. البته کار جدیدی هم به نام «موسوعه حکمت نامه علوی» در دست اجرا داریم که شامل همه سخنان امام علی (ع) به شکلی نوین و سهل الوصول است. در این اثر که مدتی است کار آن آغاز شده به همه جنبه های اخلاقی، معرفتی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی امام علی (ع) اشاره شده و کار بسیار سنگینی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: تفسیر قرآن تنها اختصاص به تفاسیر موجود که تاکنون نوشته شده ندارد و اگر می‌خواهیم تفسیر قرآن حقیقی بنویسیم باید معارف اهل بیت را مستدل به قرآن کریم کنیم و موسوعه حکمت‌نامه علوی در کنار موسوعه قبلی می‌تواند زمینه‌ساز روزآمدی معارف علوی برای جهانیان باشد.