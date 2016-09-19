شناسنامه آماری و اطلاعاتی آموزش وپرورش صومعه سرا تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در جلسه شورای آموزش و پرورش که عصر دوشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: وجود تراکم جمعیت دانش آموزی در مدارس یکی از مهم ترین مشکلات آموزش و پرورش این شهر است.

وی با اشاره به تراکم ۲۵.۶ درصدی دانش آموز در این شهرستان افزود: متاسفانه در تقسیم جمعیت دانش آموزی هم پوشانی مناسبی در صومعه سرا وجود نداشته است.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به وجود مدارس چند پایه در برخی از روستاهای شهرستان، گفت: آموزش و پرورش صومعه سرا باید تلاش کند تا این معضل با برنامه ریزی و استفاده از راهکارهای عملی و مناسب برطرف شود.

وی با تأکید بر ارائه آمار دقیق در این زمینه از سوی آموزش و پرورش صومعه سرا، خاطرنشان کرد: در این آمار کلیه اطلاعات مربوط به جنسیت، سن، تراکم دانش آموزی، تعداد مدارس چندپایه و مقطع تحصیلی لحاظ و به فرمانداری ارائه شود.

اسماعیل پو ر با بیان اینکه متاسفانه ضعفی در آمار و اطلاعات در حوزه های مختلف وجود دارد، تصریح کرد: این ضعف ها سبب شده تا بسیاری از پتانسیل ها و مشکلات ناشناخته و راهکار مناسبی برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت ها ارائه شود.

وی افزود: در حل بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش می توانیم از پتانسیل شهرداران، بخشداران و دهیاران روستا، شبکه بهداشت استفاده کرد که متاسفانه به دلیل نبود اطلاعات دقیق در مورد بسیاری از معضلات تاکنون خوب عمل نشده است.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به ضرورت تهیه شناسنامه اطلاعاتی آموزش و پرورش، گفت: با تهیه این شناسنامه می توان از وجود بسیاری از مسائل آگاه شد و در صدد رفع آن اقدام شود.

به گفته این مسئول تهیه چنین شناسنامه ای می تواند مسئولان را در حل بسیاری از مسائل راهنمایی و از هدر رفت اعتبارات و همچنین زمان جلوگیری کند.

ارائه بسته های حمایتی و تشویقی به افرادی که یک نفر را باسواد کنند

وی در ادامه به رتبه سوم شهرستان صومعه سرا از لحاظ میران بی سوادی در رده سنی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در گیلان اشاره و خاطرنشان کرد: این آمار برای شهرستانی که از یک سو دارای بالاترین افراد تحصیلکرده بوده مطلوب و در خورشأن نیست.

اسماعیل پور با بیان اینکه باید با استفاده از روش های مختلف از هرگونه ترک تحصیل توسط دانش آموزان جلوگیری شود، افزود: مشکلات شخصی، مالی، جسمی از دلایل ترک تحصیل در صومعه سرا بوده که باید با تعامل همه دستگاه این مشکلات رفع شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای ریشه کن کردن بی سوادی در شهرستان از همه ظرفیت های و پتانسیل ها بهره گرفته شود، گفت: در این راستا می توانیم از بسته های تشویقی و حمایتی برای افرادی که یک بی سواد را باسواد می کنند استفاده کرد.